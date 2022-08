Rekordowej liczbie osób odebrano lub zmniejszono zasiłki w UK

Jest to efektem restrykcyjnych działań rządu.

Po wprowadzeniu przez torysów surowego podejścia do osób pobierających zasiłki, mamy do czynienia z rekordowo wysokim poziomem liczby tych, którym obniżono lub wstrzymano Universal Credit.

Zaledwie w maju Jobcentre obniżyło lub wstrzymało Universal Credit aż 110 000 osobom. Liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy i obecnie stanowi prawie 6 proc. wszystkich pobierających świadczenia pomimo kryzysu związanego ze wzrostem kosztów życia.

Ludziom odbierane są zasiłki

Surowe podejście do osób pobierających zasiłki ma zdaniem torysów wywrzeć na nich większą presję i zmusić do szukania pracy. Wcześniej świadczeniobiorcy mogli szukać zatrudnienia w wybranej przez siebie branży przez trzy miesiące, zanim musieli rozszerzyć swoje poszukiwania. Czas ten został skrócony do czterech tygodni.

Sankcje również stały się bardziej surowe po przywróceniu bezpośrednich spotkań w Jobcentre ubiegłego lata. Liczba świadczeniobiorców objętych sankcjami wzrosła z 3 827 w maju 2021 roku do 109 506 w maju 2022 roku.

Około 74 746 osób zostało objętych sankcjami w styczniu, a w marcu było to już 93 479, z kolei w kwietniu 106 710. W marcu też na osoby pobierające Universal Credit nałożono 59 00 nowych sankcji – najwyższych w historii.

Zasiłki są zmniejszane lub całkowicie wstrzymywane, jeśli urzędy pracy uznają, że ktoś naruszył zasady. Dotyczy to także sytuacji, w których osoby pomagające w szukaniu pracy zdecydują, że dana osoba „nie podjęła wszelkich rozsądnych działań, aby znaleźć płatne zatrudnienie”.

Nie do końca sprawiedliwe podejście

Marc Francis z organizacji charytatywnej Z2K Trust powiedział, że sankcje są „zbyt nadgorliwe”, a wiele osób, na które zostały one nałożone, nie mogą znaleźć pomocy, aby się odwołać. Mark Winstanley, dyrektor naczelny Rethink Mental Illness, powiedział:

- Ministerstwo Pracy i Emerytur musi pilnie przeanalizować tę decyzję i jak najszybciej przydzielić Cost of Living Payment poszkodowanym, aby zapobiec niepotrzebnemu cierpieniu i krzywdzie.

