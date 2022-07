Rekordowe upały w UK - Met Office odnotowało najwyższą temperaturę w historii

Po raz pierwszy w historii, w Wielkiej Brytanii temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. W upale dnia wczorajszego padały rekord, za rekordem.

19 lipca 20221 roku zapisze się w dziejach, nie tylko jako najgorętszy dzień bieżącego roku, ale również, jako dzień, w którym po raz pierwszy na Wyspach słupki rtęci przekroczyły barierę 40 stopni oraz pobito absolutny rekord upałów. Zatem po kolei, uporządkujmy wszystko, jak należy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez brytyjskie Met Office najpierw, około godziny w Charlwood (hrabstwo Surrey) odnotowano ukrop sięgający 39.1 stopnia Celsjusza w godzinach porannych. Oznaczało to pobicie dotychczasowego rekordu temperatury w UK. Najcieplejszy dzień na Wyspach odnotowano 25 lipca 2019 roku w Cambridge (hrabstwo Cambridgeshire), gdy słupek rtęci wspiął się na poziom 38.7 stopni Celsjusza. Ale na tym się nie skończyło, bo wczoraj temperatura rosła i rosła!

Pogoda w Wielkiej Brytanii - trwa fala upałów na Wyspie

W godzinach popołudniowych lokalnie w Anglii temperatura zaczęła sięgać 40 stopni. Około godziny 12:50 przekroczyła tę barierę w Heathrow, rzecz jasna bijąc rekord sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut. W mieście położonym niedaleko Londynu odnotowano temperaturę 40.2C. Dosłownie godzinę później do tego poziomu dobiła temperatura we wsi Coningsby (hrabstwo Lincolnshire), a po godzinie 16, przebiła rekord Heathrow osiągając 40.3 stopnie Celsjusza.

Do godziny 17:00 aż 34 stacje pogodowe zanotowały osiągnięcie temperatury przekraczającej wspomniany wyżej rekord z 2019 roku, a pięć kolejnych go wyrównało. Z powodu fali gorąca w Londynie i w jego okolicach wybuchła seria pożarów, o których szerzej pisaliśmy w osobnym artykule: "Ogromne pożary trawią Londyn. Tyle pracy strażacy z London Fire Brigade nie mieli od czasu II wojny światowej".

Po raz pierwszy w historii przekroczono granicę 40 stopni Celsjusza

"Wciąż obserwujemy wyjątkowo wysokie temperatury w Wielkiej Brytanii i ważne jest, aby ludzie odpowiednio przygotowali się na upały i rozważali zmianę swoich codziennych nawyków. Takim poziom ciepła może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie" - komentował Neil Armstrong, główny meteorolog Met Office. "Wraz z ekstremalnym upałem obserwujemy obecnie rosnące ryzyko burz, szczególnie w północno-wschodniej Anglii dziś po południu (wtorek) i jutro na południu (środa)".

Przypomnijmy również, według wstępnych danych Met Office noc z poniedziałku na wtorek była najgorętsza w całej dotychczasowej historii pomiarów w Wielkiej Brytanii. W niektórych rejonach kraju nocą temperatura utrzymywała się powyżej 25 stp. C, tym samym przebijając poprzedni nocny rekord, wynoszący 23,9 stp. C, osiągnięty ponad 30 lat temu - 3 sierpnia 1990 roku w Brighton. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: "Ostatnia noc była najgorętsza w historii UK. Temperatura utrzymywała się powyżej 25 stp. C w niektórych rejonach".

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!