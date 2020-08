Rekordowe poparcie dla niepodległości Szkocji - 55% Szkotów chce odłączenia od UK

Co na to Londyn?

Według ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Panelbase poparcie dla niepodległości Szkocji osiągnęło rekordowy poziom - za oderwaniem się od Wielkiej Brytanii opowiedziało się 55% ankietowanych.

Wyniki badania zleconego przez niezależną organizację Business for Scotland opowiadającą się za niepodległością wskazują, że 55%, a więc ponad połowa z pytanych o przyszłość Szkocji opowiedziała się za oderwaniem od UK i stworzeniem własnego, niezależnego państwa. Z kolei 45% jest zdania, że Szkocja powinna pozostawać nadal częścią Zjednoczonego Królestwa. Tak wyglądają wyniki bez uwzględnienie głosów osób niezdecydowanych - gdyby je uwzględnić to 51% jest za niepodległością, 42% - przeciwko, a 7% - nie wie które z tych rozwiązań byłoby korzystniejsze.

Ponad połowa Szkotów chce się wybić na niepodległość

W badaniu zadano dokładnie to samo pytanie, co podczas referendum niepodległościowego w 2014 i - co bardzo ciekawe! - osiągnięto dokładnie odwrotny wynik, co sześć lat temu.

"Odwrócenie wyniku z 2014 roku to ogromny przełom" - komentował dyrektor generalny Business for Scotland Gordon MacIntyre-Kemp, zwracając uwagę, że mamy do czynienia z "ogromnym punktem zwrotnym". "55% wypowiedzi na TAK wywoła wstrząs w całym świecie politycznym" - dodaje. Czy jednak to nie są zbyt optymistyczne reakcje?

Kolejne referendum może mieć miejsce po wyborach do Holyrood, wiosną 2021

Dodajmy, że wiele wskazuje na to, że pojawi się kolejna próba wymuszenia na władzach w Londynie przeprowadzenia kolejnego referendum. Kiedy? Zapewne po wyborach do Holyrood, które będą miały miejsce w maju 2021 roku. Próby przeforsowania takiego rozwiązania miały miejsce jesienią, ale premier Johnson powiedział zdecydowane NIE. W listopadzie 2019 roku szef brytyjskiego rządu postawił sprawę jasno. "Nie, nie chcę jeszcze jednego. Nie widzę żadnego powodu, by wobec takich zapewnień (że to jednorazowe wydarzenie) do tego wracać" - mówił Johnson pytany o wydanie zgody na ewentualny wniosek w sprawie referendum, który zapowiedziała Nicola Sturgeon w telewizji Sky News w programie "Sophy Ridge on Sunday"

Dodajmy, że po wygraniu wyborów w grudniu Boris Johnson udał się w lipcu na oficjalną wizytę do Szkocji, która miała wzmocnić jedność narodów brytyjskich i zachęcić szkockich wyborców do pozostania w Zjednoczonym Królestwie.

Przypomnijmy, poprzednie referendum odbyło się w 2014 roku. Za odłączeniem się od struktur UK było wówczas 44,70% głosujących, a za pozostaniem częścią Zjednoczonego Królestwa - 55,30%. Frekwencja wyniosła 84,59%. Nieco później, w 2017 roku szkocki rząd złożył kolejny wniosek na mocy Section 30 do premier Theresy May. Został on jednak odrzucony, a ówczesny rząd uzasadniał taką decyzje sytuacją związaną z Brexitem.