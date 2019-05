REKORDOWE poparcie dla Brexit Party - Brytyjczycy chętnie zagłosują na Nigela Farage`a w wyborach do... Izby Gmin!

Brexit Party cieszy się poparciem nie tylko w perspektywie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Brytyjczycy chętnie na partię Nigela Farage`a zagłosowaliby również w ramach wyborach do Izby Gmin!

Według ostatnich sondaży przeprowadzonych na zlecenie "The Observer" poparcie dla nowego politycznego tworu byłego lidera UKIP`u nie słabnie. W kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, które w UK będą miały miejsce 23 maja, Brexit Party może liczyć na większe poparcie, niż Partia Konserwatywna i Partia Pracy... razem wzięte!

Aż 34% brytyjskich wyborców chce głosować na Partię Brexitu. Na Nigela Farage`a i jego stronnictwo głos chcą oddać ci, którzy są niezadowoleni z tego, w jaki sposób obecny rząd radzi sobie z projektem wychodzenia UK ze struktur unijnych. Farage od samego początku kampanii posługuje się ostrą retoryką i utrzymuje, że londyńskie elity "zdradziły" swój naród, który w referendum jasno wyraził swoje zdanie na temat dalszej bytności w UE.

Według tego samego badania na Partię Pracy zagłosuje 21 procent ankietowanych, na Liberalnych Demokratów 12%, a na Partię Konserwatywną - jedynie 11%. Z kolei w innym badaniu przeprowadzonym przez ComRes pytano o poparcie dla obecnych graczy na brytyjskiej scenie politycznej w kontekście ewentualnych wyborów do Izby Gmin. I wynik tego sondażu naprawdę daje do myślenia!

Gdyby wybory powszechne do parlamentu odbywały się teraz to Brexity Party mogłoby liczyć na 20 proc. głosów, co przełożyłoby się aż na 49 miejsc w Izbie Gmin. Stronnictwo Nigela Farage w takim hipotetycznym głosowaniu spisałoby się lepiej, od Partii Konserwatywnej, które może liczyć na poparcie sięgające zaledwie 19%! Torysi i laburzyści dominują na scenie politycznej od 1922 roku, gdyby więc Brexit Party udało się wbić klin między te dwa obozy mielibyśmy do czynienia z iście historyczną zmianą w brytyjskim parlamentaryzmie!

Według badania zamówionego przez organizację Brexit Express Jeremy'ego Hoskinga notowania Partii Konserwatywnej są fatalne i najgorszy w historii wynik wyborów powszechnych jest wielce prawdopodobny.

Największą partią w Izbie Gmin stałaby się Partia Pracy. Obóz Jeremy`ego Corbyn z poparciem sięgającym 27% mógłby stworzyć samodzielny rządu mniejszościowego lub ewentualnie szukać koalicjanta lub koalicjantów, którzy pozwoliliby na rządy większościowe. W rządzie pojawiliby się również Liberalni Demokraci (14%, 28 foteli), nowopowstała formacja Change UK (7%), Zieloni (5%) oraz Szkocka Partia Narodowa (3,7%,).