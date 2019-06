Rekordowe odszkodowanie za PPI dla Polaka – odzyskał prawie 12 tys. funtów. Tego samego dnia inny Polak otrzymał zwrot w wysokości 4 tysięcy

Przypadki pana Krzysztofa i pana Piotra są niewątpliwie przykładem na to, że nigdy nie jest za późno... Zwłaszcza na odzyskanie pieniędzy za PPI! Mimo że termin ostatecznego składania wniosków w sprawie Payment Protection Insurance zbliża się wielkimi krokami, Polacy otrzymali wysokie zwroty, a pan Krzysztof odzyskał wręcz rekordową sumę 12 tys. funtów.

W sierpniu upływa ostateczny termin składania skarg w sprawie PPI, jednak przykład dwóch Polaków pokazuje, że warto postarać się jeszcze o odzyskanie swoich pieniędzy, bo kwoty mogą być naprawdę zawrotne.

Pan Krzysztof [skan decyzji banku powyżej], który nie był już pewien, czy ma jeszcze szansę na jakikolwiek zwrot z tytułu PPI ze względu na zbliżający się termin ostatecznego składania wniosków, postanowił wystąpić jednak do banku Lloyds ze skargą.

Polak posiadał przez lata kartę kredytową, do której opłacał ubezpieczenie spłaty zadłużenia. Dzięki temu, że zdecydował się na złożenie skargi w sprawie nieuczciwej sprzedaży PPI przez bank Lloyds, teraz - dzięki pomocy specjalistów z Safe Claims - udało mu się odzyskać 11 683 funty.

Kwota przyznana panu Krzysztofowi należy do jednych z najwyższych w historii afery dotyczącej PPI. Zapytany o to, na co wyda tę spektakularną sumę, Polak przyznał, że w pierwszej kolejności ureguluje zadłużenie na kartach, co będzie dla niego zbawienne. A pieniądze, które mu zostaną, przeznaczy na bieżące potrzeby rodziny i nie ma jeszcze planu na dalsze wydatki.

Tego samego dnia specjalistom z Safe Claims udało się także odzyskać mniejszą, ale także imponującą, kwotę dla innego Polaka, pana Piotra, który otrzymał zwrot w ramach PPI w wysokości 3 332 funtów z Clydesdale Bank.

Dezycja w sprawie skargi pana Piotra w ramach PPI

Pan Piotr, który miał w banku pożyczki oraz karty kredytowe, także przyznał, że zwlekał ze złożeniem skargi, jednak teraz cieszy się z sumy, jaką udało się odzyskać. Polak powiedział, że za odzyskane pieniądze wybiera się na „wakacje życia” do Tajlandii i Indonezji.

Jeśli padliście ofiarą nieuczciwych praktyk banków, które sprzedały wam ubezpieczenie PPI po wygórowanych cenach lub nawet bez waszej wiedzy, przysługuje wam prawo do odszkodowania. W swoim założeniu PPI jest ubezpieczeniem, które skierowane jest do osób posiadających kredyty lub inne wymienione wyżej usługi bankowe. Zabezpiecza ono klienta przed nagłą utratą płynności finansowej wynikłą z wypadku, choroby bądź nagłej utraty pracy. Niestety wiele banków sprzedawało PPI w sposób nieuczciwy, za co klienci mogą uzyskać do 29 sierpnia tego roku zwrot. Czas ucieka, dlatego warto się pospieszyć i odzyskać swoje pieniądze.

