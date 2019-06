Rekordowa liczba przestępców z UE ucieka do UK - wśród nich jest najwięcej Polaków

Rekordowa liczba przestępców z krajów Unii Europejskiej ucieka przed krajowym wymieram sprawiedliwości do Wielkiej Brytanii. Największą grupę w tym gronię stanowią (niestety!) Polacy.

Władze UK otrzymały dokładnie 17256 Europejskich Nakazów Aresztowania przeznaczonych dla podejrzanych poszukiwanych przez policję w innych częściach UE. Jak wynika z danych National Crime Agency (NCA) na Wyspach przebywa 619 osób poszukiwanych za zabójstwa lub zabójstwo, 229 podejrzanych o gwałt i 265 podejrzanych o pedofilię, akty pedofilskie.

Jak czytamy na łamach "The Times" prokurator Max Hill ostrzega w tym kontekście przed wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych może mieć fatalne konsekwencje. Brexit w wersji "no deal" będzie wiązał się z dodatkowym opóźnieniem ekstradycji podejrzanych, gdyż UK znajdzie się poza "systemem" unijnej współpracy w ramach ścigania przestępców próbujących uciekać do innych krajów.

Niestety, najliczniej reprezentowaną grupą narodową, wśród osób ściganych ENA są Polacy. Liczba obywateli RP poszukiwanych na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania przebywających w Wielkiej Brytanii sięga 2174. Na drugim miejscu znajdują się Rumuni - jest ich 1950. Oprócz tego Polacy są nacją, której przedstawiciele są najczęściej aresztowani przez policję w UK na mocy ENA - w sumie w ciągu ostatnich dziewięciu lata zatrzymano ich 6704.

Warto również dodać, że pomimo rekordowo dużej liczby wystawionych nakazów liczba dokonanych aresztowań w przeciągu ostatnich 12 miesięcy (od kwietnia 2018 do kwietnia 2019) spadła do najniższego poziomu od ostatnich pięciu lat. W porównaniu z poprzednim rokiem była mniejsza o 35 procent.

Europejski nakaz aresztowania (ENA) to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Umożliwia ona aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie, i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary.