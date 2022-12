Rekordowa liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii szukała pomocy w listopadzie, żeby opłacić rachunki za energię

Organizacja Citizens Advice informuje, że w listopadzie rekordowa liczba Wyspiarzy szukała pomocy w celu opłacenia wysokich rachunków za energię. Liczba gospodarstw domowych, których nie stać na doładowanie licznika przedpłatowego, jest w tym roku wyższa niż w ciągu ostatnich sześciu lat razem wziętych.

Mieszkańcy UK cierpią z powodu wysokich cen energii

Listopad, jak żaden inny miesiąc pokazał, że Wyspiarze naprawdę cierpią, gdy przychodzi im płacić rachunki za prąd i gaz. Organizacja Citizens Advice informuje, że liczba osób, która szukała u niej pomocy w celu pokrycia kosztów energii, wzrosła w listopadzie do rekordowego poziomu. Okazuje się, że w 2022 roku osób, których nie stać było na doładowanie licznika przedpłatowego, było więcej niż w poprzednich sześciu latach razem wziętych. A przecież media brytyjskie informowały na początku grudnia, że nawet kilkaset tysięcy najbardziej potrzebujących rodzin w Wielkiej Brytanii pozostało bez pomocy rządu w opłaceniu rachunków za energię.

Citizens Advice pomógł w zapłacie rachunków nawet 200 000 ludzi

Organizacja Citizens Advice informuje, że w tym roku, który jeszcze się przecież nie skończył, pomogła prawie 215 000 osób. Pomoc dotyczyła szeroko pojętych problemów energetycznych – głównie chodziło o pomoc w zapłacie rachunków, których wysokość przekraczała możliwości finansowe wielu rodzin, ale eksperci organizacji służyli też radą gospodarstwom domowym ściganym za długi energetyczne i ludziom, którzy nie potrafili uzgodnić warunków dostarczania prądu i/lub gazu z dostawcami energii. Ogólnie rzecz biorąc Citizens Advice interweniowała o ponad 50 proc. razy częściej, niż w ubiegłym roku o tej samej porze i ponad dwukrotnie częściej niż w 2020 roku.

Tylko w listopadzie organizacja charytatywna pomogła ponad 29 000 gospodarstw domowych w UK, co stanowi absolutny rekord. Dla porównania w listopadzie 2021 roku osób potrzebujących było poniżej 18 000, a w listopadzie 2017 roku – nieco ponad 4 000.

W całej Wielkiej Brytanii z liczników przedpłatowych korzysta blisko 4,5 mln klientów, z których wielu ma zwyczajnie bardzo niskie dochody. Użytkownicy liczników przedpłatowych mogą je doładowywać dowolnymi kwotami, co daje im większą swobodę w zakresie kontrolowania środków przeznaczonych na energię, ale z drugiej strony za taki przywilej muszą oni płacić wyższe stawki. Osoby posiadające liczniki przedpłatowe są szczególnie narażone na wysokie koszty w miesiącach zimowych, ponieważ w przeciwieństwie do klientów korzystających z polecenia zapłaty nie mogą rozłożyć kosztów na cały rok. Citizens Advice nie ma natomiast wątpliwości, że tak duża liczba osób szukających pomocy w zapłacie rachunków w listopadzie świadczy o tym, że „obecne wsparcie rządu może nie być wystarczające”.

Pomoc rządu jest niewystarczająca?

Wszystkie gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii mają tej zimy otrzymać £400 w ramach programu wsparcia do wysokich rachunków za energię. Organizacje charytatywne i media informują jednak, że znaczna liczba voucherów adresowanych do gospodarstw domowych z licznikami przedpłatowymi albo zaginęła, albo przyszła z opóźnieniem, albo w ogóle nie została odebrana. Dodatkowo każdego miesiąca liczniki przedpłatowe są przymusowo instalowane dużej liczbie odbiorców, z czego u 65 proc. wynika to z nieregulowanego zadłużenia. Liczniki przedpłatowe często mają też w domach osoby niepełnosprawne i chore, cierpiące z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. 40 proc. takich odbiorców to też rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Wpływ niskiej temperatury na nasze zdrowie

Przy szalejących cenach energii w UK eksperci ostrzegają jednak, żeby nie oszczędzać radykalnie na ogrzewaniu domów, ponieważ może się to odbić na naszym zdrowiu. Niskie temperatury mogą mieć dobroczynny wpływ na nasze zdrowie tylko wówczas, gdy wystawiamy się na ich działanie w krótkim czasie. Na przykład krioterapia od lat wykorzystuje ekstremalnie niskie temperatury jako formę terapii medycznej i była stosowana od wieków w leczeniu różnych schorzeń, takich jak stany zapalne, reumatyzm, bóle mięśni czy stawów. I choć krótkotrwałe zimno może być korzystne dla zdrowia w pewnych sytuacjach, to już dłuższe przebywanie w niskich temperaturach może niekorzystnie odbić się na naszym zdrowiu. Zimno może powodować zwiększone obciążenie naszego układu sercowo-naczyniowego, ponieważ niskie temperatury prowadzą do zwężenia naczyń krwionośnych i spłycenia oddechu. - Przy niskich temperaturach wzrost ciśnienia krwi może zwiększyć ryzyko udaru i zawału serca – mówi prof. Damian Bailey z University of South Wales. A dodatkowo niskie temperatury mogą powodować problemy u osób cierpiących na astmę. Zimne, suche powietrze powoduje u nich kurczenie się dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie.

