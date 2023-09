Styl życia Rekord ciepła pobity. Sobota była najgorętszym dniem w roku

W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii w miesiącu wrześniu temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza przez sześć kolejnych dni, pomimo prognozowanych w ten weekend burz. Natomiast tegoroczny rekord ciepła został pobity w sobotę i wyniósł 33,2 stopnie.

Najwyższą temperaturę w tym roku w Wielkiej Brytanii odnotowano w Londynie. W Kew Gardens zarejestrowano 33,2 stopnie Celsjusza. Przypomnijmy, że rekord poprzedni, który wyniósł 32,6 stopni Celsjusza padł zaledwie parę dni wcześniej – w czwartek.

Rekord ciepła pobity

Zgodnie z tym, co zapowiadali synoptycy, w sobotę padł tegoroczny rekord ciepła. Met Office podało, że był to najgorętszy dzień w tym roku. Już siódmy dzień z rzędu temperatura na Wyspach nie spada poniżej 30 stopni, co staje się kolejnym rekordem.

Pod tym względem rekordowy był wrzesień 1911 roku, kiedy w ciągu pięciu dni z rzędu utrzymywał się ponad 30-stopniowy upał. Z kolei najwyższą historii Wielkiej Brytanii temperaturę odnotowano w ubiegłym roku, kiedy to słupki rtęci podniosły się powyżej 40 stopni Celsjusza.

Burze, deszcz i grad

Upałom mają jednak towarzyszyć burze i ulewne deszcze. Met Office wydało alert w związku z obfitymi opadami i burzami. Prawie całą Irlandię Północną, północną Anglię i Walię, a także część południowej Szkocji postawiono w stan gotowości. Oprócz deszczu duże zagrożenie stanowi również grad.

Obecnie burze przesuwają się na północny-wschód kraju. Ostrzeżenia przed gwałtownymi wyładowaniami atmosferycznymi wydano w Dumfries, Galloway, Lothian & Borders, Grampian, Tayside i Fife.

O ile na północy będzie w niedzielę więcej chmur, to na południowym-wschodzie wciąż będzie gorąco i nie zabraknie słońca. Dla tych wszystkich, którzy czekają na spadek temperatur, dobrą wiadomością będzie ta, że ochłodzenie nadciąga powoli do kraju z północnego-zachodu.

W poniedziałek w Wielkiej Brytanii pojawią się przelotne opady deszczu, z przejaśnieniami na południowym-wschodzie. W pozostałych rejonach będzie sucho i słonecznie, dopiero później mogą wystąpić opady deszczu.

