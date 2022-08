Rekin na brytyjskiej plaży w płytkiej wodzie. Eksperci ostrzegają plażowiczów [wideo]

Plażowicze w Kornwalii ostrzegani są przed rekinem, którego zauważono pływającego w płytkich wodach na popularnej plaży we Falmouth. Żarłacza błękitnego widziano tam wczoraj.

Eksperci ostrzegają ludzi, aby trzymali się z daleka od wody na plaży we Falmouth i twierdzą, że zaobserwowanie rekina w płytkich wodach, z których korzystają plażowicze, jest „prawdziwym zmartwieniem” zwłaszcza, że gatunek ten nie pojawia się tak blisko brzegu.

Harry Gooby, który sfilmował żarłacza błękitnego, powiedział, że rekin próbował przedrzeć się przez płyciznę.

- Cicho, powoli i elegancko ten żarłacz błękitny po prostu przepłynął. Jego pysk wynurzył się z wody na plażę – powiedział BBC Radio Cornwall i dodał, że obawiał się, iż rekin „ma pewne kłopoty, ale był fantastyczny”.

