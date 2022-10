Regularność spożywania posiłków ma znaczenie! Jak wyrobić w sobie nawyk jedzenia 4-5 razy dziennie?

Fot. Getty

Nie od dziś wiadomo, że w zdrowej diecie chodzi nie tylko o dobrze skomponowane posiłki, ale także o regularność ich spożywania. Jedzenie 4-5 razy dziennie, we w miarę równych odstępach czasu, pozwala organizmowi osiągnąć równowagę i utrzymać odpowiednią wagę.

Nieregularnie spożywane posiłki, w tym zwłaszcza opuszczanie jakże ważnego śniadania, to prosta droga do zachwiania równowagi w organizmie. Niedostarczanie ciału kalorii wtedy, gdy najbardziej tego potrzebuje, co najczęściej łączy się też z objadaniem się na noc i nieumiejętnym uzupełnianiem braków energetycznych, szybko odbija się na naszym zdrowiu i samopoczuciu. A często także na naszej wadze. Eksperci ds. zdrowego żywienia nie mają zatem wątpliwości, że tylko regularnie spożywane posiłki, 4-5 razy dziennie, we w miarę równych odstępach czasu, pozwalają na zachowanie dobrej kondycji psycho-fizycznej niezależnie od wieku.

Jeść mniej, ale częściej - to recepta na sukces?

Tomasz Sagan - ekspert z londyńskiej restauracji My Fit Food, która specjalizuje się w dostarczaniu mieszkańcom stolicy zbilansowanych, zdrowych posiłków, precyzuje, że standardowo powinniśmy jeść 4 do 5 razy w ciągu dnia, w odstępach mniej więcej co 3-4 godziny. - Należy jeść mało, ale często, bo tylko tak dostarczymy organizmowi energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania i jednocześnie zadbamy o to, by zużyć ją w trakcie codziennych czynności. Naukowcy dowiedli, że jedzenie częstszych, ale mniejszych objętościowo posiłków, poprawia koncentrację i przyspiesza metabolizm – mówi Sagan. I dodaje, że „nasz organizm jest czasami sprytniejszy od nas, ponieważ przy zbyt małej liczbie posiłków w ciągu dnia mózg traktuje to jako sygnał do magazynowania energii na 'czas głodu', powodując u nas wzrost wagi”.

Jedzenie w regularnych odstępach czasu to same zalety

Choć czasy głodu mamy na szczęście w Europie już dawno za sobą, to nasze organizmy nie przystosowały się jeszcze do tych zmian w toku ewolucji. Magazynowanie „zapasów” w sytuacji zbyt rzadkiego dostarczania pokarmów stanowi zatem relikt ewolucji, ale nie warto jest z nim walczyć. Wręcz przeciwnie, dobrze jest poddać się temu, do czego przystosowali nas przodkowe, którym zdobywanie pożywienia nie przychodziło tak łatwo, jak nam dzisiaj.

Dzięki regularnym i zbilansowanym posiłkom utrzymamy odpowiedni poziom cukru we krwi. A to bardzo ważne, jako że dla naszego mózgu glukoza jest głównym źródłem energii, które pozwala zachować koncentrację i wydajność. Na metabolizm pozytywnie wpłynie przyjmowanie trzech głównych posiłków oraz dwóch zdrowych przekąsek w ciągu dnia.

Jak zadbać o regularne spożywanie posiłków?

I właśnie, przejdźmy do najtrudniejszego w tym względzie pytania, a mianowicie jak zadbać o regularne spożywanie 4-5 posiłków dziennie? Niestety dla większości z nas jedzenie w równych odstępach czasu zbilansowanych pokarmów pozostaje piękną teorią na papierze, którą trudno jest wykonać w realiach dnia codziennego. Pośpiech, praca od 9 do 17, zakupy, sprzątanie, zajęcia pozalekcyjne – swoje i dzieci – ciężko jest to czasem pogodzić z dbałością o dietę. Na szczęście i tutaj przychodzą eksperci ds. zdrowego żywienia, którzy oferują nam w tym względzie zupełnie nowe możliwości, na miarę człowieka XXI wieku. Otóż, jak radzi Tomasz Sagan z My Fit Food, rozwiązaniem może tu być dieta pudełkowa, która doskonale sprawdza się w przypadku ludzi zabieganych od rana do nocy.

- Dieta pudełkowa, dostarczana pod drzwi klienta, w domu lub pracy, zapewnia mu zdrowe, zbilansowane i regularne posiłki, świeżo przygotowane przez specjalistów na każdy dzień. To przepis na zdrową żywność przy maksymalnej oszczędności czasu i energii. Dzięki diecie pudełkowej z łatwością można zachować rytm spożywania trzech głównych posiłków i dwóch przekąsek, a potrawy, nawet jeśli wymagają podgrzania, są gotowe do spożycia – precyzuje Sagan.