Refundacja leczenia za granicą. Dlaczego warto z tego skorzystać?

Refundacja leczenia za granicą to silnie rozwijająca się alternatywa dla osób, które poszukują szybkiego i profesjonalnego leczenia, niewiążącego się z tak wysokimi kosztami jak te w angielskich prywatnych klinikach. Brytyjski NHS nie oferuje swoim pacjentom w tej kwestii nic interesującego - leczenie na koszt państwa jest długie i brakuje w nim indywidualnego podejścia do pacjenta, a konkurencyjne, zagraniczne kliniki proponują coś zupełnie innego. Oferują więcej niż można by oczekiwać.

Zdecydowanie się na leczenie w prywatnej klinice np. w Polsce łączy się z gwarancją otrzymania profesjonalnej opieki medycznej i szybkiego terminu leczenia/operacji. Dobrze jest wiedzieć, że wiąże się to także ze znacznie niższymi kosztami niż w brytyjskich klinikach, ponieważ można uzyskać nawet stuprocentowy zwrot kosztów leczenia za granicą. Jak tego dokonać? Warto skonsultować się w tej sprawie z profesjonalistami – firmą Medrefund.

Uzyskiwanie refundacji za zabiegi i operacje wykonane za granicą to coś czym zajmujemy się od 2013 roku. Współpracowaliśmy od tego czasu z setkami zadowolonych klientów – zadbaliśmy nie tylko o pomoc w uzyskaniu zwrotu, ale także wkładaliśmy całe nasze serce i zaangażowanie w to, by każdy klient był zadowolony z wybranej kliniki i jakości przeprowadzonego leczenia. Właśnie dlatego od lat współpracujemy wyłącznie z najlepszymi klinkami w Europie. Jednym z naszych głównych partnerów jest Polska, ponieważ poziom prywatnych klinik medycznych jest tam niezwykle wysoki. Szybko rozwijająca się konkurencja na tym rynku sprawia, że wśród ofert można swobodnie przebierać i wybrać tą, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom.

Jedną z klinik, z którą mamy nawiązaną stałą współpracę jest Centrum Medyczne Angelius Provita. To nowoczesny ośrodek, który mieści się w Katowicach. Ich usługi skupiają się na leczeniu niepłodności z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Ta śląska klinika ma już za sobą 15 lat skutecznego leczenia pacjentów. Kolejną współpracą z zakresu medycyny kobiecej, którą może się pochwalić Medrefund jest współpraca z profesorem Pawłem Knappem. Jest to wybitny ginekolog, szczególnie ceniony przez swoje pacjentki za wiedzę, profesjonalizm i doświadczenie. Jest on bez wątpienia ekspertem w dziedzinie kolposkopii, laparoskopowym leczeniu schorzeń i operacyjnym leczeniu raka szyjki macicy. Profesor Paweł Knapp jest bardzo zaangażowany w pracę, którą wykonuje i zawsze dba o to, by jego pacjentki czuły się wysłuchane. W roku 2017 profesor zajął miejsce w Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Profesor Knapp współpracuje głównie z Kliniką Tomaszewski, która jest szczególnie często wybierana przez osoby mieszkające w Anglii ze względu na wysoki poziom leczenia i jakości obsługi.

Kolejną, cenioną przez naszych klientów kliniką jest Humana Medica Omeda sp.o.o. To miejsce w Białymstoku, gdzie pacjenci są poddawani nowoczesnemu leczeniu oraz diagnostyce. Ośrodek przede wszystkim skupia się na tym by pacjenci mieli szansę skorzystać z wysokiej jakości zabiegów i kompleksowej opieki medycznej. W ofercie można znaleźć szeroki zakres usług z różnych dziedzin medycyny, co ważne wszystkie operacje i zabiegi są wykonywane przy użyciu zaawansowanej technologii medycznej. Takie podejście gwarantuje pacjentom pełen profesjonalizm, a przy tym szybki i komfortowy powrót do zdrowia. Zakres wykonywanych przez nich zabiegów obejmuje między innymi takie dziedziny jak: chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, chirurgia plastyczna, ortopedia, traumatologia, proktologia, otolaryngologia, gastroenterologia, a także chirurgia bariatryczna (refundowana w przypadku kwalifikacji w ramach NHS). Więcej na temat kliniki i wykonywanych usług można się dowiedzieć na ich stronie.

Szpitalem, z którym Medrefund równie mocno ceni sobie współpracę jest Swissmed mieszczący się nadmorskim Gdańsku. To klinika gwarantująca bezpieczeństwo, doświadczenie i wysoki standard obsługi klientów. Swissmed to spółka ze szwajcarskim kapitałem – można więc śmiało pokusić się o stwierdzenie, że łączy szwajcarską precyzję i polski profesjonalizm. Skorzystanie z usług tej kliniki to gwarancja leczenia w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego sprzętu oraz rozwiniętej technologii, co przyspiesza proces leczenia i jednocześnie minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań.

Centrum MedyczneGamma z siedzibą w Warszawie – współpracujące z firmą Medrefund – jest jednym z najnowocześniejszych prywatnych szpitali w Polsce. Gamma może pochwalić się również tym, że niejednokrotnie jej pacjentami były osoby zamieszkające poza granicami Polski, dzięki czemu znają oczekiwania i potrzeby takich osób. Dostosowują się do indywidualnych potrzeb, wychodzą naprzeciw wymaganiom pacjenta – oferują między innymi organizację pooperacyjnej rehabilitacji pacjenta aż do momentu pełnego powrotu do zdrowia, by mógł bezpiecznie, komfortowo wrócić do domu. Jako prywatna klinika ortopedyczna, poza blokiem operacyjnym i oddziałem szpitalnym w ofercie mają również najwyższą jakość usług medycznych w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej (RTG, USG, RM TK) oraz specjalności uzupełniających leczenie ortopedyczne (m.in. reumatologii, neurologii, neurochirurgii, kardiologii).

Wsparciem klientów zagranicznych może się pochwalić również klinika w Nieborowicach obok Gliwic. Ta prywatna placówka często współpracuje z pacjentami z Wielkiej Brytanii i zawsze zapewnia im możliwość otrzymania raportu medycznego w języku angielskim, a także pełną organizację wizyty. Pacjent z UK może się spodziewać, że jego wizyta będzie się wiązała ze spotkaniem z zespołem lekarza prowadzącego oraz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, dzięki czemu pacjentowi wystarczy kilka godzin z jednego dnia, by wykonać wszystkie najważniejsze w diagnozowaniu badania, a sam zabieg może być wykonany nawet następnego dnia. Co więcej, pracownicy kliniki zapewniają pacjentom również transport z dworca lub lotniska, a także zakwaterowanie w hotelach współpracujących z kliniką. Profesjonalna obsługa pacjenta w połączeniu z fachową, popartą doświadczeniem wiedzą to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie profesjonalizm. Klienci Medrefund, którzy wybrali jako miejsce leczenia klinikę w Nieborowicach zawsze podkreślają jak wysoki komfort zagwarantowała im świadomość, że współpracują z osobami, które poza specjalistyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowym, są w stanie zaoferować im również pełną opiekę, empatyczną rozmowę oraz niezywkle szybką organizację wizyty.

Kolejnym wysokospecjalizowanym, polskim szpitalem jest krakowski Szpital na Klinach. Może się on pochwalić nowoczesnym sprzętem, który zapewnia dokładność przeprowadzanych zabiegów i komfort pacjenta. Co ważne, jako pierwsza jednostka w Polsce południowej Szpital na Klinach zaczął stosować system wsparcia chirurgicznego Da Vinci w zakresie ginekologii, urologii oraz chirurgii ogólnej. Zespół pracowniczy składa się z ponad 150 wykwalifikowanych specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym na arenie krajowej i międzynarodowej. Dodatkowym atutem jest to, że szpital ma bardzo dobre połączenie z lotniskiem – przejazd nie zajmuje więcej niż 15 minut.

Następną kliniką polecaną przez Medrefund jest Femina. To miejsce, gdzie pacjenci z Wielkiej Brytanii mogą się poczuć szczególnie wyjątkowo. Proces obsługi zagranicznego klienta jest tu mocno zindywidualizowany. Pacjent Feminy otrzymuje nie tylko gwarancję otrzymania raportu medycznego po angielsku, ale również szereg innych benefitów. Dużym atutem jest przypisanie do klienta Indywidualnego Opiekuna Klienta, który przeprowadza go przez cały proces leczenia. Wsparcie okazywane jest również pod kątem logistycznym przedsięwzięcia – klinika wspiera pacjenta bazą hotelową, wyborem środka transportu oraz zestawem praktycznych porad dotyczących pobytu. Zabiegi są wykonywane z zachowaniem indywidualnego podejścia do pacjenta – istnieje możliwość powołania konsylium profesorskiego lub lekarskiego. Wykorzystują również najnowsze rozwiązania technologiczne.

Szpital św. Wojciecha w Poznaniu jest miejscem, które cenią sobie brytyjscy pacjenci. Specjalizują się w małoinwazyjnych, endoskopowych operacjach kręgosłupa, operacjach usunięcia zaćmy, a także w usuwaniu migdałków. Również w tym szpitalu pacjenci mogą skorzystać z opiekuna, który zapewnia im fachową opiekę. Szpital św. Wojciecha to miejsce wyposażone w najnowszy medyczny sprzęt, co jest gwarancją profesjonalnego leczenia i diagnostyki.

Medrefund współpracuje również ze szpitalem św. Łukasza w Bielsko – Białej. Jest to nowoczesny szpital, który niejednokrotnie współpracował z osobami chcącymi uzyskać zwrot kosztów leczenia od NHS. Pacjenci z UK najczęściej zwracali się do nich z prośbą o przeprowadzenie operacji ortopedycznych, laryngologicznych, a także w zakresie chirurgii. Szpital św. Łukasza oferuje swoim brytyjskim pacjentom specjalnie przygotowaną dla nich usługę CONSIERGE obejmującą kontakt z osobą, która nadzoruje współpracę z lekarzem prowadzącym, umawia wizyty i zajmuje się przesyłaniem dokumentacji medycznej. Szpital św. Łukasza zapewnia komfortowe warunki dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia i wysokiej jakości sprzętu.

Lublin także jest miastem, w którym mieści się współpracujący z nami szpital. Żagiel Med może się pochwalić wykonywaniem szybkiej i dokładnej diagnostyki, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego. Pozwala to także na zminimalizowanie bólu, czasu gojenia, ilości i wielkości blizn pooperacyjnych, a także na zminimalizowanie ryzyka powikłań. Szpital Żagiel Med zatrudnia ponad 150 lekarzy i ponad 100 osób z wyspecjalizowanego personelu medycznego. Oprócz wysokiej jakości usług medycznych oferują również specjalne udogodnienia dla pacjentów spoza granic Polski, np. pomoc w zakwaterowaniu i tłumaczenie dokumentacji medycznej. Pracownicy szpitala wyrożniają się tym, że zawsze okazują duże wsparcie dla pacjenta i jego rodziny - udzielają porad, rozwiewają wątpliwości, odpowiadają na dręczące pytania. Ważne jest dla nich to, by pacjent czuł się w szpitalu bezpiecznie - jednym z ważniejszych dla nich spraw jest poszanowanie prawa pacjentów do dostępu do informacji, godności, życzliwości i wygody. Szpital Żagiel Med to miejsce szczególnie często wybierane przez klientów Medrefund ze względu na gwarancję profesjonalizmu w każdym aspekcie.

Dla osób, które szukają kliniki zajmującej się głównie chirurgią ręki idealnym rozwiązaniem może się okazać współpraca z Dr PawłemZejlerem, który jest europejskim specjalistą chirurgii ręki. Dr Zejler najczęściej podejmuje się diagnozowania i leczenia takich chorób jak zespół cieśni kanału nadgarstka, cieśń rowka nerwu łokciowego, stany zapalne ścięgien, przykurcz Dupuytrena , choroba zwyrodnieniowa, stany zapalne nadkłykci. Przeciążenie rąk i związane z tym zwyrodnienia lub choroby to coraz częściej pojawiające się problemy – nie powinno się czekać z leczeniem, warto zadbać o swoje zdrowie już dziś.

Jak można zauważyć Medrefund współpracuje z wieloma wykwalifikowanymi klinikami, które oferują nie tylko podstawowe usługi medyczne, ale również nowoczesny sprzęt, profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz swoje pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę. Biorąc pod uwagę szansę na zwrot kosztów leczenia – jest to idealna alternatywa dla oferty NHS, gdzie trzeba się liczyć z długimi kolejkami i brakiem indywidualnego podejścia do problemu.

Wierzymy, że każdy ma prawo do otrzymania pomocy medycznej na najwyższym poziomie, dlatego pomagamy to osiągnąć. Skontaktuj się z Medrefund – zadbaj o swoje zdrowie!