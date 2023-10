Crime Reformy systemu więziennictwa w Anglii – tysiące więźniów zostanie zwolnionych 18 dni wcześniej

Z powodu kryzysu, w jakim znajduje się brytyjski system więziennictwa, osoby skazane będą zwalnianie na 18 dni przed końcem swojego wyroku. Minister sprawiedliwości Alex Chalk przedstawił w Izbie Gmin rządowe plany zmian w tym zakresie.

Według najnowszych oficjalnych danych liczba osadzonych za kratkami w Anglii i Walii osiągnęła rekordowy poziom 88 225 osób. Oznacza to, że w najbliższym czasie, być może nawet w przeciągu kilku dni, ilość osób przebywających w więzienie przekroczy liczbę dostępnych cel. W związku z sytuacją, w jakiej znajduje się system penitencjarny, w zeszłym tygodniu sędziowie mieli otrzymać zalecenie, aby czasowo wstrzymać się od wydawania wyroków skazujących, jak donosił dziennik „The Times”.

Reforma więzień według Partii Konserwatywnej

Co więcej, perspektywy długoterminowe są również niepokojące. Wiosną 2025 liczba osadzonych ma wynieść ponad 94 tysiące, przy maksymalnej pojemności więzień w Anglii i Walii wynoszącej ponad 88 tysiące. Dane z początku tego roku wykazały, że aż 61% więzień było przepełnionych.

Brytyjskie więziennictwo znajduje się w poważnym kryzysie i koniecznie jest podjęcie konkretnych działań, aby poprawić tę sytuację. Przedstawiciel rządu Rishiego Sunaka w Izbie Gmin zaprezentował propozycje zmian, które mają rozwiązać problem przeładowania zakładów karnych na Wyspie. Prace społeczne zamiast krótkich pobytów za kratkami, sprawniejsze deportacja oraz wcześniejsze zwolnienie skazanych z krótkimi wyrokami, a także szukanie miejsc za granicą do odbycia kary dla brytyjskich przestępców — oto główne propozycje przedstawione przez ministra sprawiedliwości Alexa Chalka.

Jakie zmiany zapowiedział minister sprawiedliwości?

– Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić wystarczającą liczbę miejsc w więzieniach dla najgroźniejszych przestępców, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwo brytyjskiemu społeczeństwu – deklaruje minister Chalk, jak cytujemy za relacją serwisu informacyjnego BBC.

Jak wynika z relacji źródeł w rządzie, na jakie powołują się dziennikarze „Guardiana”, sędziowie, zamiast wydawać wyroki więzienia do 12 miesięcy, mają kierować osoby skazane do wykonywania prac społecznych

Co więcej, część więźniów ma zostać zwolniona przedterminowe. Zgodnie z propozycją władz, do której dotarły media, osoby w Anglii i Walii skazane na karę krótszą, niż cztery lata mają zostać zwolnione do 18 dni wcześniej. Będzie to dotyczyło tylko tych więźniów, których termin warunkowego zwolnienia przypada na okres od poniedziałku 16 października do 12 grudnia 2023 roku.

Czy uda się zapobiec dalszemu kryzysowi systemu więziennictwa?

Wśród propozycji ze strony resortu sprawiedliwości pojawił się również pomysł na wprowadzenia prawa zezwalającego na przetrzymywanie więźniów za granicą. Podobne rozwiązania były już testowane w Belgii i Norwegii. Władze UK mają negocjować z innymi krajami możliwość „wynajmowania” cel dla brytyjskich więźniów. Z kolei więźniowie

Rzecz jasna, władze mają zwiększyć finansowanie systemu więziennictwa. Dodatkowe 400 milionów funtów ma sprawić, że pojemność zakładów karnych zwiększy się o kolejne 800 cel.

