Recykling to wciąż zagadka dla większości mieszkańców UK. Wyrzucają śmieci „na czuja” albo gdzie popadnie

Fot. Getty

Choć do segregowania śmieci jesteśmy już zobowiązani od wielu lat, to poszczególne opakowania i przedmioty wciąż nastręczają nam w tym względzie mnóstwo trudności. Na szczęście nie tylko my mamy problem z rozeznaniem, co można, a czego nie można wkładać do recyklingu – badania pokazują, że podobny problem ma większość mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Ludzie generalnie chcą segregować śmieci i popierają odzyskiwanie oraz ponowne przetwarzanie pewnych surowców. Problem polega jednak na tym, jak pokazują badania, i jak wykazała właśnie najnowsza ankieta przeprowadzona wśród 2000 respondentów w UK na zlecenie DS Smith, że większość ludzi nie wie jak robić to poprawnie. W zasadzie nie ma takich ludzi, którzy byliby w 100 proc. pewni dokonywanych przez siebie wyborów odnośnie segregowania, a, jak wskazują eksperci, różnimy się głównie tym, czy w chwili zawahania decydujemy się wyrzucić jakiś śmieć do odpadów zmieszanych, czy do odpadów posegregowanych.

Jakie jeszcze wnioski wynikają z ankiety przygotowanej dla wiodącego w Europie dostawcy opakowań? Oto kilka z nich:

Przeciętny mieszkaniec UK „produkuje” rocznie śmieci w liczbie 242 plastikowych butelek, 109 jednorazowych kubków do kawy, 209 opakowań po chipsach, 378 opakowań po przekąskach, 251 puszek i 374 pudełek kartonowych. 83 proc. mieszkańców Wysp nie wie, które z tych opakowań można recyklingować;

Przeciętny mieszkaniec UK przyznaje, że wyrzuca ok. 30 proc. opakowań zdatnych do ponownego przetworzenia do kosza z odpadami zmieszanymi, co rocznie kosztuje gospodarkę ok. £95 mln.

44 proc. ankietowanych wyrzuca śmieci do kosza z odpadami zmieszanymi, gdy nie jest pewna, czy nadają się one do recyklingu;

56 proc. osób przyznaje, że do odpadów zmieszanych wrzuca śmieci, co do których podejrzewa, że z dużym prawdopodobieństwem można je recyklingować;

30 proc. badanych, tzw. „wish-cyclers”, wrzuca odpady do kosza z recyklingiem w nadziei, że można je ponownie przetworzyć;

51 proc. badanych przyznało, że segreguje śmieci nienadające się do segregowania;

Ponad 30 proc. ankietowanych potwierdziło, że zdarza im się wrzucać do recyclingu opakowania wciąż zawierające jedzenie lub picie.