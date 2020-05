Recesja w UK nie będzie tak duża, jak pierwotnie oczekiwano - zapewnia ekonomista Banku Anglii

Ma to być największy roczny spadek, według danych Office for National Statistics (ONS), od 1949 roku

Według Andy`ego Haldane`a recesja w UK nie będzie tak zła, jak się spodziewamy. Ostatnie wskaźniki ekonomiczne napawają optymizmem, a dane wskazują, że będzie lepiej, niż się pierwotnie obawiano.

W najbliższym czasie największym problemem w Wielkiej Brytanii będzie bezrobocie. Jak prognozuje think-thank Resolution Foundation wzrost liczby osób pozostających bez pracy nie tylko będzie duży, ale również długotrwały. Negatywne skutki korona-kryzysu będą odczuwalne nawet do ośmiu lat! Skala bezrobocia może okazać się ogromna i porównywalna jedynie z rekordowymi 12 procentami w 1984 roku w okresie rządów Margaret Thatcher.

Recesja w Wielkiej Brytanii - jakie są prognozy?

Równie pesymistyczne są prognozy Bank of England. Według ich analiz brytyjska gospodarka pogrąża się w pierwszej recesji od ponad dekady. Gospodarka skurczy się o 3% tylko w pierwszym kwartale 2020 roku, po czym nastąpi bezprecedensowy spadek o 25% w okresie trzech miesięcy od czerwca. W skali całego roku brytyjskie PKB skurczy się aż o 14% i ma to być największy roczny spadek, według danych Office for National Statistics (ONS), od 1949 roku, czyli od kryzysu spowodowanego wojną.

W świetle tych wszystkich dość negatywnie brzmiących widaomości i fkatów otuchą muszą napawać słowa Andy`ego Haldane`a, który zapewnia, że w świetle ostatnich danych z gospodarką UK w trakcie korona-kryzysu nie będzie aż tak źle. Ekonomista Banku Anglii zwraca uwagę, że rzecz jasna zmierzamy ku recesji, ale jak wynika z ostatnich badań aktywności gospodarczej, może okazać się ona płytsza, niż się spodziewamy.

Kryzys nie taki straszny, jak go malują

Haldane zwrócił uwagę, że prognozy opublikowane przez Bank of England wcześniej w tym miesiącu są bardziej pesymistyczne od ostatnich scenariuszy ekonomicznych, choć nikt nie może mięć wątpliwości, że będzie ciężko.

Komitet polityki pieniężnej Banku Anglii ostrzegł w tym miesiącu, że spadek PKB w drugim kwartale roku, który obejmuje okres lockdownu w UK, będzie gwałtowny. Doprowadzi do ogólnego spadku PKB o 14% w 2020 roku. Ożywienia na rynku można spodziewać się dopiero w roku 2021.

Średnia mediana ponad 70 ankietowanych ekonomistów przewiduje, że brytyjska gospodarka skurczy się w tym roku o 7,7%, a następnie wzrośnie o 5,2% w 2021.