Recepta elektroniczna – wszystko, co musisz wiedzieć

Artykuł powstał we współpracy z klientem

Świat ciągle się zmienia a wraz z nim każda sfera naszego życia. Ciągle oczekujemy lepszych, szybszych, wygodniejszych rozwiązań, które mają bezpośredni wpływ na komfort codziennego funkcjonowania. Nic więc dziwnego, że wprowadzone do użytkowania już ponad 2 lata temu recepty elektroniczne szybko zostały docenione przez pacjentów, lekarzy oraz farmaceutów. W przygotowanym materiale dzielimy się z Wami najważniejszymi informacjami o e-recepcie.

Konsultacja z każdego miejsca

Zbliża się okres, w którym nasza odporność jest szczególnie narażona. W wyniku częstych zachorowań wizyty u lekarzy mogą przysporzyć nam więcej problemów, niż byśmy chcieli. Świetnym rozwiązaniem jest tutaj teleporada. Nie musimy wychodzić z domu, dzięki czemu nie narażamy siebie ani innych na zakażenie. Wizytę u lekarza zastąpi nam zwykły telefon lub rozmowa przez video chat – możesz wybrać, którą opcję wolisz.

E-receptę możesz więc uzyskać bez wizyty u lekarza. Jeśli przebywasz właśnie poza swoim stałym miejscem zamieszkania, skorzystaj z rozwiązania, dzięki któremu nie musisz czekać na powrót do domu. Opiekujesz się chorymi dziećmi, ale wizja czekania z nimi w przychodni przerasta w tej chwili Twoje siły? Nie chcesz nikogo narażać na szansę zarażenia podczas oczekiwania w kolejce do lekarza? Potrzeb i sytuacji jest wiele, ale najlepsze rozwiązanie tylko jedno – skorzystaj z teleporady i pozbądź się wszelkich zmartwień. Korzystając z wygodnych warunków, jakie oferuje zdalna forma pomocy od lekarza, możesz umówić się na konsultacje w wybranym przez siebie terminie i przeprowadzić je w każdym miejscu.

Teleporada niewiele różni się od standardowej wizyty u lekarza, ponieważ działa na tych samych zasadach. Telefonicznie umawiasz się na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie – oczywiście musi on przekładać się na godziny pracy danego lekarza, który następnie się z Tobą skontaktuje. Specjalista będzie musiał zweryfikować Twoją tożsamość, dlatego należy podać swoje dane osobowe oraz numer pesel. Po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu na temat Twojego zdrowia lekarz przepisze Ci potrzebne lekarstwa, wypisując e-receptę. Odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą i nie ograniczaj swoich odpowiedzi do minimum – stawką jest przecież prawidłowa diagnoza Twoim dolegliwości. Pamiętaj, że tak jak w przypadku innej konsultacji, lekarza obowiązuje tajemnica lekarska, posiadasz gwarancję o poufności Twoich danych czy informacji na temat stanu zdrowia.

Istnieje także możliwość uzyskania zwolnienia lub skierowania do innego lekarza. Jeśli potrzebujesz e-zwolnienia, nie musisz martwić się o jego samodzielne przekazanie – trafia ono bezpośrednio do ZUS-u i Twojego pracodawcy.

Cyfryzacja umożliwiła także stworzenie specjalistycznych platform, które oferują szeroki wybór usług wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę lekarzy. Jedną z najbardziej zaufanych jest https://e-recepta.net/recepta, gdzie w wygodny i łatwy sposób uzyskasz dostęp do wymaganych przez Twój stan zdrowia leków.

W kilku prostych krokach możesz otrzymać w pełni legalną e-receptę nawet w ciągu kilkunastu minut. Samodzielnie wybierz lek z listy lub wpisz jego nazwę. Jeśli nie wiesz, jakiego lekarstwa możesz potrzebować, istnieje możliwość uzyskania bezpośredniej pomocy poprzez e-konsultacje. Możesz także porównać swoje objawy ze szczegółowymi informacjami w zakładce Dolegliwości, gdzie poznasz także najpopularniejsze środki lecznicze odpowiednie na każdy rodzaj zachorowań. Następnie dany lekarz zweryfikuje, czy wybrałeś odpowiednie leki. Jeśli tak – zostaną one Ci przepisane; jeśli nie – pomoże dobrać odpowiednie lekarstwa. Lekarz bazuje na podanych przez Ciebie informacjach, dlatego istotne jest szczegółowe opisanie swoich dolegliwości w wywiadzie medycznym. Jest to w pełni bezpieczne rozwiązanie, z którego skorzystało już wielu Pacjentów. Możesz zapoznać się z ich opiniami na stronie.

Co to jest e-recepta?

Elektroniczne recepty w styczniu 2020 roku stały się zamiennikami standardowych, papierowych wersji, do których byliśmy przyzwyczajeni. To w pełni bezpieczny sposób na przepisanie Ci odpowiednich leków przez Twojego lekarza po zwykłej wizycie w gabinecie lub e-konsultacji. E-receptę otrzymasz w jednej z czterech wersji: SMS, e-mail z załączoną receptą w formie PDF-u, powiadomienie w aplikacji mojeIKP lub wydruk informacyjny. Możesz wybrać dogodną przez siebie formę. Do każdej recepty elektronicznej zostaje przypisany czterocyfrowy kod, który następnie należy podać przy odbieraniu leków w aptece.

E-receptę zrealizujesz w każdej aptece, podając przypisany do niej kod i swój numer pesel, ale jeśli nie chcesz go podawać, możesz wybrać inną formę tj. przekazanie farmaceucie do zeskanowania kodu QR, który znajduje się na recepcie, którą otrzymałeś na swojego e-maila lub w aplikacji mobilnej mojeIKP. Recepty elektroniczne zrealizujesz także poza granicami naszego kraju. Recepty transgraniczne umożliwiają wykupienie leków w innym państwie należącym do Unii Europejskiej, mimo wypisania jej w Polsce.

Co ważne, leki z jednej recepty możesz odbierać w różnych aptekach, nie tracąc przy tym refundacji. Umożliwia Ci to wybór najkorzystniejszej ceny. Można także dokonać rezerwacji leków. Jeśli jednak otrzymałeś kilka opakowań danego lekarstwa, pamiętaj o tym, że każde kolejne opakowanie musisz odbierać w tej samej placówce, w której dokonałeś pierwszej transakcji.

Oczywiście, e-receptę dostaniesz od swojego lekarza całkowicie za darmo. Standardowy okres ważności to 30 dni, jednak zdarzają się wyjątki. Okres ten skraca się w przypadku wypisania np. antybiotyków. W razie potrzeby istnieje możliwość przepisania lekarstw na receptę ważną przez 365 dni, jednak istnieją tutaj pewne wyjątki, dlatego najpierw warto ustalić to ze swoim lekarzem. Warto przypomnieć, że jeśli nie zostało zaznaczone inaczej, okres realizacji rozpoczyna się w dniu wypisania recepty.

Wygodna forma e-recepty sprawia, że zawsze będziesz mieć ją przy sobie. Najważniejsze informacje na temat Twojego zdrowia trafiają do systemu, co umożliwia Ci wgląd do swojej historii leczenia w każdym momencie. Dzięki jej czytelności, którą czasami nawet trudno porównać do lekarskiego pisma, masz pewność o odebraniu właściwych lekarstw oraz przyjmowaniu prawidłowej dawki, którą możesz także sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Znajdziesz tam także wiele innych informacji, które z łatwością sprawdzisz w każdym miejscu i o każdej porze.