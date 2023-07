Raty kredytu hipotecznego wzrosną o 500 funtów dla miliona gospodarstw domowych

Bank Anglii poinformował, że raty kredytów hipotecznych wzrosną o co najmniej 500 funtów miesięcznie dla prawie miliona gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii do końca 2026 roku.

W najnowszym raporcie Bank Anglii stwierdził, że posiadacze kredytów hipotecznych „mogą mieć problemy z ich spłatą”. Dodał jednak, że pożyczkodawcy są wystarczająco silni, aby wytrzymać wzrost liczby klientów zalegających z opłaceniem rat.

Bank Anglii podniósł stopy procentowe z 0,1 proc. w grudniu 2021 roku do 5 proc., aby ograniczyć inflację. Niestety kolejne podwyżki stóp wcale tej inflacji nie obniżają, a powodem takiego stanu rzeczy miałby być fakt, że wielu kredytobiorców ma obecnie stałe oprocentowanie kredytu, które jednak w pewnym momencie się skończy.

W środę poinformowano, że koszty kredytów mogą jeszcze bardziej wzrosnąć. Średnie oprocentowanie dwuletniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu osiągnęło nowy poziom od 15 lat wynoszący 6,7 proc.

W swoim (publikowanym dwa razy w roku) raporcie dotyczącym stabilności finansowej Bank Anglii podał, że wraz z wygaśnięciem umów kredytowych o stałym oprocentowaniu, spłaty kredytów hipotecznych pójdą jeszcze bardziej w górę. Wtedy dla kolejnego miliona kredytobiorców miesięczne płatności wzrosną o co najmniej 500 funtów.

