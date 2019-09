Ratunek dla polskiej gospodarki - zmiany w "Karcie Polaka" zachęcą liczącą 20 milionów Polonię rozsianą po całym świecie do powrotu?

Polski rząd ciągle szuka nowych sposobów na zachęcenie Polaków do powrotu z emigracji. Tym razem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kusi emigrantów pożyczką na rozkręcenie własnego biznesu...

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej bez jakiejkolwiek umowy będzie oznaczało duże kłopoty dla Polaków na Wyspach. "No deal" pozbawi miliony naszych rodaków możliwości sumowania stażu...

Na jednej z grup na Facebooku Polka zapytała internautów, czy zostawiliby nastolatka samego w Wielkiej Brytanii, jeśli nie chciałby on wrócić z rodzicami do Polski. Wpis młodej matki wywołał na portalu...

Na falach polskiego radia, w programie "Sygnały Dnia" Jarosław Kaczyński wypowiadał się na temat powrotów Polaków z emigracji. Według szefa Prawa i Sprawiedliwości to właśnie reemigracja jest "sposobem...

Jak wynika z raportu Narodowego Banki Polskiego część naszych rodaków żyjących poza granicami kraju jest zdeterminowana, aby wrócić do Polski, pomimo tego, że po powrocie będzie zarabiać mniej.

Wiele osób emigrując do Wielkiej Brytanii, wyjechało z Polski w bardzo młodym wieku - tuż po szkole czy po studiach (lub nawet w trakcie). Po latach przepracowanych w UK i zdobyciu ogromnego doświadczenia,...

Na jednej z grup na Facebooku padło pytanie dotyczące umiejętności życia w Polsce po długim czasie spędzonym w Wielkiej Brytanii. Kwestia powrotu do UK po wcześniejszym powrocie do Polski wywołała duży...

List od Czytelnika: Polska się zmienia, ale czy na lepsze?

W odpowiedzi na list do czytelnika, który opublikowaliśmy we wtorek, otrzymaliśmy odpowiedź od innej osoby. Pan Rafał zdecydował się wyrazić własne zdanie odnośnie życia w Wielkiej Brytanii i powrotu do...