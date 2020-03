Ratownik medyczny poproszony przez LANDLORDA o natychmiastowe opuszczenie mieszkania. Przez zagrożenie koronawirusem

Fot. Twitter

Lekarze i ratownicy medyczni walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu, nierzadko ryzykując swoim życiem i zdrowiem. Niestety jednak, jak pokazała historia z Londynu, niektórzy Brytyjczycy tak bardzo boją się SARS-CoV2, że są w stanie ze strachu wyrzucić z mieszkania ratownika medycznego.

Ta historia szybko obiegła internet i oburzyła wielu ludzi zaniepokojonych sytuacją w brytyjskiej służbie zdrowia związaną z epidemią koronawirusa. Młody ratownik medyczny z Bristolu został właśnie poproszony przez swoją landlord, by z uwagi na wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem w pracy, w trybie natychmiastowym opuścił wynajmowane mieszkanie. Landlord przeprosiła i wyznała, że normalnie nigdy by czegoś takiego nie zrobiła, ale że w obecnym czasie sytuacja jest zbyt niebezpieczna.

Zobacz też: 10 powodów, by nie panikować przez koronawirusa

„W zasadzie Joe, mam taką refleksję, obecnie jestem bardzo nerwowa w związku z posiadaniem tu kogoś z NHS. To tylko kwestia czasu, jak będziesz miał kontakt z wirusem. Czy mógłbyś sobie coś załatwić na Airbnb i zabrać jutro rzeczy? Przepraszam, normalnie nigdy bym tego nie zrobiła, ale to nie jest warte ryzyka. Wezmę od Ciebie pieniądze tylko za tydzień, a resztę zwrócę. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Wszystkiego dobrego” - czytamy w wiadomości wysłanej przez właścicielkę mieszkania do Josepha Hoara, ratownika medycznego South Western Ambulance.

WAŻNE: „Wyjście do łazienki to jak przebiegnięcie maratonu” - Młody mężczyzna szczerze o COVID-19

Młody Brytyjczyk na szczęście szybko znalazł pomocną dłoń i został przygarnięty przez kolegę. „Mam teraz zakwaterowanie od znajomego i kolegi z pracy. Moja wiara w ludzkość została przywrócona” – zaznaczył Brytyjczyk w kolejnym wpisie.





Nie przegap: Naukowcy przewidują apogeum zachorowań na koronawirusa w Wielkanoc. Nadejście kolejnej fali ma nastąpić w listopadzie