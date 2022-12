Ratownicy medyczni odwołali strajk po zaakceptowaniu umowy płacowej. To jednak nie kończy groźby innych strajków w NHS

W dobie zwoływanych co chwilę strajków kolejnych grup społecznych w Wielkiej Brytanii, z zadowoleniem można przyjąć rezygnację ze strajku personelu karetek pogotowia i niektórych pracowników NHS w Szkocji. Należący do dwóch związków zawodowych pracownicy służby zdrowia zaakceptowali umowę płacową ze szkockim rządem. Pracownicy NHS w Szkocji pozostaną tym samym najlepiej opłacanymi pracownikami służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.

Związki zawodowe Unite i Unison zgodziły się na propozycję rządu Szkocji

Ratownicy medyczni i część personelu NHS w Szkocji zgodzili się na odwołanie strajku po zaakceptowaniu nowej umowy płacowej z rządem Nicoli Sturgeon. Za przyjęciem oferty Holyrood zagłosowało 64 proc. członków związku Unite i 57 proc. członków związku Unison. W negocjacjach z pracownikami służby zdrowia brał udział sekretarz ds. zdrowia Humza Yousaf, a w pewnym momencie na interwencję pozwoliła sobie sama Pierwsza Minister Szkocji Nicola Sturgeon. Nowa, wynegocjowana umowa płacowa oznacza, że pracownicy NHS w Szkocji pozostaną najlepiej opłacanymi pracownikami służby zdrowia w Wielkiej Brytanii i otrzymają podwyżki od £2 205 do £2 751. Podwyżki wyniosą średnio 7,5 proc., natomiast pensje najsłabiej opłacanych pracowników wzrosną o 11,3 proc.

Sharon Graham, sekretarz generalna Unite powiedziała, że oferta rządu była następstwem zdecydowanej postawy członków związków zawodowych przygotowanych na przeprowadzenie akcji strajkowej. - Oni byli gotowi podjąć się trudnego zadania, jakim jest przeprowadzenie akcji protestacyjnej, ale tylko dlatego, że nie mieli innej opcji. Unite nie przeprasza za walkę o lepsze miejsca pracy, płace i warunki w służbie zdrowia, ponieważ pracownicy NHS Scotland powinni być godziwie wynagradzani za wspaniałą pracę, którą wykonują każdego dnia – zaznaczyła Graham.

Groźba strajków w NHS została oddalona, ale nie zniesiona

Liderzy związków zawodowych ostrzegają jednak, że groźba strajków w NHS nadal nie została całkowicie zniesiona. - Uważamy, że ulepszona oferta płacowa była najlepszą, jaką można było wynegocjować w obecnych okolicznościach. Ostatecznie do naszych członków z NHS należało rozważenie, czy oferta była do zaakceptowania, i tak oceniło ją 64 proc. [z nich]. (…) [Jednak groźba akcji strajkowej] powinna być ostrzeżeniem dla rządu szkockiego. [Oni] nie mogą już uważać pracowników NHS za coś oczywistego, a frazesy nie wystarczą. Słowa muszą być poparte czynami, a groźba akcji protestacyjnej nie musiała być tak nieuchronna, gdyby latem pracownikom złożono uczciwą ofertę – doprecyzował jeden z głównych negocjatorów James O'Connell.

Akceptacja dla rządowych warunków płacowych przyjęta niewielką liczbą głosów

Przewodnicząca komisji zdrowia w związku Unison, Wilma Brown, ostrzega jednak, ze ostatnie głosowanie „nie jest zwycięstwem rządu – jest [dla niego] ostrzeżeniem”. - To nie była jednomyślna decyzja, a wielu pracowników NHS dysponujących kwalifikacjami czuje duży zawód. Blisko połowa pracowników NHS [skupionych w] Unison głosowała za odrzuceniem tej ostatniej oferty płacowej, a wielu, którzy głosowali za jej przyjęciem, zrobiło to niechętnie. W NHS jest kryzys kadrowy. W służbie zdrowia stale brakuje personelu i zasobów, a każdego dnia od personelu oczekuje się, że będzie dostarczał więcej za mniej. Mamy najwyższe wskaźniki wakatów najdłuższe listy oczekujących pacjentów i najdłuższy czas oczekiwania od początku prowadzenia rejestrów – zaznaczyła Brown.

Kto w najbliższych dniach będzie protestował?

W tym tygodniu fala strajków przetaczająca się przez Wielką Brytanię osiągnie apogeum. O lepsze płace i warunki pracy walczą pracownicy całej sieci transportowej, NHS, Royal Mail i służby cywilnej.

Daty strajków w UK

W środę, 14 grudnia, akcję strajkową kontynuowali członkowie Związku Pracowników Komunikacji (CWU) w zaciekłym sporze z Royal Mail o płace i warunki pracy. W akcji protestacyjnej, która ma też być prowadzona w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie i ma zakłócić dostarczanie listów i paczek, może wziąć udział ponad 115 000 pracowników poczty.

Strajki objęły też członków RMT pracujących dla Network Rail i 14 firm obsługujących pociągi, członków TSSA, którzy pracują dla Avanti West Coast, pracowników RPA i pracowników DVSA w Szkocji i Irlandii Północnej.

W czwartek, 15 grudnia, nawet 100 000 pielęgniarek z Royal College of Nursing (RCN) wzięło udział w pierwszej z serii strajków w 53 organizacjach NHS w Anglii. Członkowie CWU będą strajkować drugi dzień z rzędu, a pracownicy RPA i DVSA w Szkocji i Irlandii Północnej będą nadal prowadzić akcje protestacyjne.

Piątek, 16 grudnia, będzie ciężkim dniem. Członkowie RMT pracujący jako pracownicy ochrony w Eurostar rozpoczną cztery dni akcji protestacyjnej w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Eurostar poinformował, że jeśli strajki wpłyną na świadczone usługi, to powiadomi klientów „tak szybko, jak to możliwe”.W piątek zastrajkują też członkowie PCS pracujący dla National Highways. Będzie to pierwszy z 12 dni strajku w okresie świątecznym. Strajk ma charakter regionalny, a pierwsza akcja obejmuje północno-zachodnie Yorkshire i Humber oraz północny-wschód.

Miejsca pracy opuszczą w piątek pracownicy obsługi naziemnej zatrudnieni przez prywatnego wykonawcę Menzies na lotnisku Heathrow, którzy są członkami Unite. Będą oni strajkować od 4 rano przez 72 godziny.

Strajków spodziewają się również członkowie RMT w Network Rail i 14 firmach obsługujących pociągi, członkowie TSSA z Avanti West Coast, pracownicy autobusów Abellio na południu i zachodzie Londynu oraz pracownicy personelu RPA i DVSA w Szkocji i Irlandii Północnej.

