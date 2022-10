Rasizm w Polsce - jak mieszkańcy niewielkiej wsi reagują na czarnoskórego obcokrajowca? [wideo]

Fot: pxhere

Czy nasz kraj jest krajem rasistów? W jaki sposób Polacy traktują w swojej ojczyźnie osoby czarnoskóre, pochodzące z innych krajów? Autor popularnego kanału na YT postanowił to sprawdzić. I to na własnej (ciemnej!) skórze...

Autor kanału popularnego na YT André Traveler postanowił sprawdzić, czy Polacy, a konkretnie mieszkańcy niewielkiej wsi Cisownica, o populacji mniejszej, niż 2 tysiące osób, zachowują się w sposób rasistowski. „Będą wchodził w interakcje z ludźmi, którzy tu mieszkają. Sprawdzą, czy zachowują się w sposób przyjazny, czy nie. Pójdę na zakupy do sklepu, napiję się lokalnego piwa” - mówi na samym początku nagrania jego bohater i autor.

„Podczas podróży nie czuję się ofiarą ani zagrożeniem ze względu na mój kolor skóry” - zaznacza w opisie filmiku jego autor. „W moich filmach z podróży po Europie dokumentuje moje własne doświadczenia, jako obcokrajowca dotyczące tego, w jaki sposób wchodzę w relacje z miejscowymi ludźmi, których spotykam”.

„Wierzę, że ten kanał może edukować ludzi. Nie wszyscy kolorowi są zawsze dyskryminowani lub oceniani, co można zobaczyć we wszystkich moich filmach pokazujących moje spotkania z lokalnymi mieszkańcami państw, które odwiedziłem w Europie, takich jak: Węgry, Słowacja, Czechy, Polska i Anglia”.

Jak Polska wypadła w ramach takiego testu przygotowanego przez André? Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmiku:

Jak widzicie, André we wsi Cisownica spotkał się z całkiem dobrym przyjęciem. Nie można w tym przypadku mówić, iż został źle potraktowany ze względu na swój kolor skóry.

Warto także przytoczyć kilka ciekawych komentarzy z dyskusji, która wywiązała się pod tym nagraniem:

„The fact that you try to speak polish and don't expect everyone to speak English, will make you friends all around Poland” - dodała osoba o nicku exploz2.