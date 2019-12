Rasistowskie tyrady polityków Partii Brexit – Zobacz szokujące wideo!

Fot. YouTube

Dziennikarze Channel 4 opublikowali nagranie z politykami Partii Brexit z Hartlepool, na którym ujawnili oni swoje rasistowskie poglądy. Po emisji materiału obaj działacze zostali wyrzuceni z partii, a kandydujący w wyborach powszechnych Richard Tice potępił rasizm w szeregach Partii Brexit.

Dziennikarz Channel 4 nagrał ukrytą kamerą działaczy Partii Brexit w Hartlepool – dawnym bastionie laburzystów, a obecnie w mieście znanym z tego, że podczas referendum ws. Brexitu aż 70 proc. mieszkańców głosowało za wyjściem z Unii Europejskiej. Rada miasta Hartlepool jest zdominowana przez polityków z Partii Brexit, którzy nie stronią od siania nienawiści, mimo zapewnień ze strony Nigela Farage'a, że w jego ugrupowaniu nie ma działaczy o jawnie rasistowskich poglądach.

- Popatrz na niektóre inne kraje, które nie zaakceptują muzułmanów. One nie potrzebują 1/4 więzień, których my potrzebujemy, one nie potrzebują 1/4 policjantów, których my potrzebujemy, one nie potrzebują 1/4 placówek medycznych, których my potrzebujemy. (…) Oni mnożą się bardziej niż my, sami to nawet przyznają. 'Za X lat będzie nas więcej, niż was, dlatego już przegraliście'” - mówi na nagraniu Gordon Parkin, jeden z czołowych działaczy Partii Brexit w Anglii północno – wschodniej.

- Oni się mnożą bardziej niż my. Wiesz o co mi chodzi? (…) [Ludzie] nie chcą ich za drzwiami, bo oni mieszkają jak zwierzęta – dodaje z kolei radny David Mincher, odnosząc się do populacji muzułmanów żyjących w Hartlepool. A chwilę później opowiada, jak próbował wraz z kolegami umieścić w murach meczetu głowę świni, by nakłonić muzułmanów do zburzenia świątyni, gdy ta już zostanie wzniesiona. Mężczyźni zostali jednak złapani przez ochroniarzy, gdy chcieli sfilmować całe zdarzenie i zrobić zdjęcia głowie świni w murach meczetu.

