Rasistka w Croydon powiedziała dziewczynce noszącej hidżab, że „jest problemem w społeczeństwie” i powinna się wyprowadzić [wideo]

16-letnia muzułmanka nosząca hidżab usłyszała od nieznajomej kobiety w londyńskiej dzielnicy, że „jest problemem w społeczeństwie” przez swoje nakrycie głowy. Do rasistowskiego incydentu doszło w Croydon, gdy dziewczyna szła do szkoły.

Nastoletnia muzułmanka będąca w drodze do szkoły w Croydon usłyszała od przypadkowej kobiety, że „jest problemem w społeczeństwie” i powinna opuścić swoje rodzinne miasto. Zdarzenie zostało nagrane przez 16-latkę najprawdopodobniej bez wiedzy kobiety.

Brytyjka zaczepiła młodą dziewczynę na ulicy, aby podzielić się z nią swoją rasistowską opinią. 16-latka zapytała ją, czy według niej to ona jako jednostka jest „problemem w społeczeństwie”, co następnie kobieta potwierdziła.

Na nagraniu, które zostało umieszczone na Twitterze przez siostrę dziewczyny, możemy usłyszeć jeszcze jak 16-latka mówi do kobiety, że widzi ją pierwszy raz w życiu i jak może wygłaszać jakiekolwiek opinie o niej na podstawie hidżabu, który nosi na głowie.

Siostra nastolatki napisała na Twitterze, że mieszka w Anglii od 1995 i ją „zamurowało”. Na nagraniu możemy usłyszeć, jak Brytyjka mówi do młodej dziewczyny:

- Musisz wyprowadzić się ze swojego domu, musisz wyprowadzić się z tej dzielnicy.

16-latka pyta wtedy kobietę, co takiego zrobiła.

- Nie rozumiesz, że jesteś problemem w społeczności. Stwarzasz problem – mówi spokojnie Brytyjka.

Siostra nastolatki napisała do parlamentarzysty z rejonu Croydon North, Steve’a Reeda: „Jak i gdzie mogę zgłosić tę sprawę w związku z tą okropną osobą w tych okropnych butach?”

Zobacz nagranie:

It hasn't even been a week. I cant even believe it. You really can't make it up. We've lived in Croydon for over 12 years. Lived in England since 1995. I'm stumped. This is my 16 year old sister minding her DAMN BUSINESS tryna commute to college like she's done everyday. pic.twitter.com/lyYcxdNcPe