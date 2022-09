Rasa, imigracja i tożsamość seksualna - Brytyjczycy stali się bardziej liberalni w tych tematach

Sprawdź, co teraz myślą na temat imigracji i innych społecznie ważnych kwestii.

Fot. Getty

Badanie NatCen pokazuje gwałtowne zmiany postaw w brytyjskim społeczeństwie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Teraz na Wyspach dominują bardziej liberalne poglądy.

Równość rasowa, imigracja, tożsamość seksualna - obecnie większość mieszkańców UK ma na ten temat raczej wolnościowe poglądy. Choć wydawałoby się, że brytyjskie społeczeństwo charakteryzyje się silnym konserwatyzmem, analiza badania nastrojów społecznych z ostatnich ponad 10 lat wskazuje na istotne zmiany.

Brytyjczycy stali się bardziej liberalni

Najnowsze badanie nastrojów społecznych w Wielkiej Brytanii, przeprowadzone co roku przez NatCen, pokazuje, że coraz mniej osób deklaruje poglądy konserwatywne pod kątem światopoglądowym. W ankiecie, opisanej przez The Guardian, zadano badanym szereg pytań dotyczących kwestii narodowościowych i kulturowych (m.in. w zakresie imigracji czy równości).

Pytania o „brytyjskość”

Wśród najważniejszych wyników badania wskazano, że o ile większość Brytyjczyków ma silne poczucie „brytyjskości”, to jednak ponad połowa (54 proc.) stwierdziła, że kluczowym wyznacznikiem owej „brytyjskości” nie jest urodzenie się w Wielkiej Brytanii. Dla porównania, w 2013 roku podobnego zdania był tylko co czwarty badany (25 proc.).

Co również ciekawe, przez ostatnie 10 lat mocno zmieniła się kwestia brytyjskiej dumy narodowej. Jeszcze w 2013 roku 54 proc. badanych twierdziło, że Wielka Brytania jest „lepsza” niż większość innych krajów świata. Dla porównania, w najnowszym badaniu odsetek takich odpowiedzi spadł do 34 proc.

Nastawienie do imigracji i kwestie równościowe

W kwestii nastawienia do imigracji, w 2011 roku 42 proc. badanych twierdziło, że jest ona „zła dla gospodarki” UK. Z kolei w 2021 roku odsetek takich poglądów spadł do 20 proc. Dla kontrastu, odsetek osób uważających, że imigracja jest dobra wzrósł w tym samym czasie z 21 proc. do 50 proc.

Pod kątem równościowym w kwestii zarówno rasy, jak i tożsamości płciowej, również uzyskano ciekawe wyniki. Jak się okazuje, obecnie 45 proc. Brytyjczyków jest zdania, że zapewnienie równych praw dla ludności czarnoskórej oraz azjatyckiej „nie zaszły wystarczająco daleko”. Dla porównania, w 2000 roku podobnego zdania było tylko 25 proc. badanych.

