Raport: Skany mózgu pokazują, że wykluczenie społeczne jest źródłem radykalizacji młodych muzułmanów

Moją czarnoskórą koleżankę z pracy na ulicy obrzucono jajkami, hinduskiego przyjaciela nie obsłużono w pubie. Tak niektórzy poddani Elżbiety II traktują tych, którzy wyglądają inaczej. A jak to jest...

ADHD to obecnie obok dysleksji najchętniej wymieniane i zgłaszane zaburzenie. Czy jednak rzeczywiście istnieje coś takiego? Eksperci nie są zgodni. Problemy z ADHD są częstym wytłumaczeniem zaburzeń skupienia...

Naukowcy badają autentyczność dokumentu z IV wieku, który może być fragmentem Ewangelii. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy mielibyśmy do czynienia z przełomowym odkryciem zaświadczającym o tym, że...

PILNE! Udaremniono zamach na premier May, jak informują brytyjskie media

Brytyjskie służby miały udaremnić zamach na Theresę May - to treść sensacyjnych doniesień brytyjskich mediów. Według Sky News na Downing Street 10 miał dojść do ataku bombowego i próby zabójstwa panie...