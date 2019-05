Raport: £35 MILIONÓW - tyle UK może zaoszczędzić rocznie, wprowadzając czasowe ograniczenie aresztu dla podejrzanych o nielegalną imigrację

Fot. Getty

Ograniczenie czasu przetrzymywania w areszcie osób podejrzanych o nielegalną imigrację pomogłoby zaoszczędzić aż 35 milionów funtów rocznie - wynika z raportu organizacji Liberty, zajmującej się prawami człowieka. Dane opracowane przez specjalistów zostały przesłane do Home Office i mają stanowić kolejny argument na rzecz odejścia od bezterminowego pozbawiania wolności podejrzanych imigrantów.

Raport, sporządzony na zlecenie organizacji Liberty, zajmującej się prawami człowieka, został upubliczniony przez dziennik "The Guardian". Z danych wynika, że Wielka Brytania ma jeden z największych w Europie systemów wykrywania nielegalnych migracji i jest jedynym krajem w regionie, gdzie aresztowanie na podstawie podejrzenia o nielegalną imigrację jest potencjalnie bezterminowe.

Organizacja Liberty zleciła grupie Cambridge Econometrics zbadanie kosztów przetrzymywania podejrzanych imigrantów oraz możliwych oszczędności, które można by wygenerować poprzez skrócenie trwania aresztu maksymalnie do 28 dni.

Raport, który został wysłany do Home Office oraz udostępniony dziennikowi "The Guardian", stwierdza, że po uwzględnieniu kosztów potencjalnych alternatywnych rozwiązań w kwestii walki z nielegalną imigracją w UK, takich jak projekty związane z wsparciem społeczności, rząd mógłby zaoszczędzić od 25 mln do 35 mln funtów rocznie.

W latach 2017-2018 wydatki Home Office na przetrzymywanie podejrzanych imigrantów wyniosły 108 mln funtów. W raporcie stwierdzono, że rozsądne alternatywne rozwiązania kosztowałyby o wiele mniej - szacowany koszt wyniósłby od 6 do 30 mln funtów. W 2018 roku około 25 000 osób zostało zatrzymanych i mniej więcej taką samą liczbę imigrantów zwolniono z aresztu.

Według raportu, około 65 proc. zatrzymanych zostaje zwolnionych w ciągu 28 dni, 95 proc. zostaje zwolnionych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, a biorąc pod uwagę okres całego roku aż 99 proc. podejrzanych o nielegalną imigrację opuszcza areszt. Gdyby procedury związane z zatrzymaniami zostały usprawnione, możliwe byłoby zwiększenie liczby tych imigrantów, którzy w areszcie przebywają najkrócej. Ograniczenie czasu aresztowania do maksymalnie 28 dni pozwoliłoby na milionowe oszczędności, a także zapobiegłoby niepotrzebnemu pozbawianiu wolności na długie miesiące.

Sam Grant z organizacji Liberty powiedział: - "Zatrzymywanie bezterminowo zawsze niesie ze sobą katastrofalne koszty ludzkie - teraz wiemy, że ma to również koszty finansowe. Raport ten pokazuje, że rząd ma wyraźną możliwość stworzenia tańszego, bardziej humanitarnego systemu poprzez wprowadzenie 28-dniowego limitu dla aresztu".