Raport Home Office: już PONAD trzem milionom obywateli UE przyznano settled status

W cieniu pandemii koronawirusa liczba imigrantów z krajów należących do Unii Europejskiej, którzy po Brexicie chcą pozostać w Wielkiej Brytanii i w ramach programu EU Settlement Scheme zapewnili sobie to prawo, przekroczyła (i to grubo!) trzy miliony.

Jak informuje Home Office w dniu 19 marca 2020 roku według najnowszych i oficjalnych danych status osoby osiedlonej został przyznany już ponad trzem milionom obywateli krajów należących do UE. Tę liczbę udało się osiągnięć w niecały rok po uruchomieniu programu EU Settlement Scheme, który miał umożliwić zabezpieczenie prawa do pobytu w UK unijnym imigrantom po Brexicie. Na tę chwilę ponad trzy miliony takich osób zabezpieczyły swoje prawa i mogą nadal mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii, a wyjście tego kraju z UE nie będzie miało żadnego wpływu na ich codzienne życie.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Home Office do końca lutego 2020 w ramach programu wpłynęło ponad 3,34 miliona wniosków, z czego ponad 3 miliony pochodzi z Anglii, 166 300 ze Szkocji, 54 500 z Walii i 55 400 z Irlandii Północnej.

"Obywatele UE wnieśli ogromny wkład w nasz kraj. To dobra wiadomość, że ponad trzy miliony osób uzyskało settled status i będą mogli nadal nazywać Wielką Brytanię swoim domem przez najbliższe dekady" - komentował Kevin Foster, pełniący funkcję Minister for Future Borders and Immigration.

W biurach Home Office dziennie przetwarzanych jest 20 tysięcy aplikacji. Największa liczba wniosków rozpatrzonych w ciągu jednego miesiąca została opracwoana w październiku 2019 roku, kiedy status uzyskało ponad 400 000 osób. Brytyjskie władze zapewniają, że oferują szeroki zakres wsparcia online, telefoniczniego i "analogowe". Ponad 1500 pracowników Home Office pracuje w EU Settlement Scheme, a kolejnych 250 pracowników w Settlement Resolution Centre zapewnia stałą pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują.

Dodatkowe wsparcie jest również dostępne dla tych obywateli UE w Wielkiej Brytanii, którzy nie mają odpowiedniego dostępu do internetu, odpowiednich umiejętności lub zaufania, aby złożyć wniosek o settled status. Pomoc ta obejmuje ponad 300 cyfrowych lokalizacji z asystą w całej Wielkiej Brytanii, w których można uzyskać wsparcie dzięki aplikacji, oraz ponad 80 lokalizacji, w których można skanować i weryfikować paszport.