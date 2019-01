Fala przestępstw zalewa Londyn. Liczba napadów w stolicy UK kilkadziesiąt razy wyższa niż w Warszawie

Akcja na Stansted! Służby antyterrorystyczne aresztowały 37-letniego mężczyznę

Na lotnisku Stansted służby antyterrorystyczne aresztowały 37-letniego mężczyznę, który zamierzał lecieć do Turcji. Jest on podejrzany o branie udziału w przygotowaniach do zamachu.