Styl życia Ranking Wiosna 2024: trzy najlepsze sloty w polskich kasynach online

Prezentacja nowego automatu do gry to głośne wydarzenie w kasynie online. Niektóre sloty zawierają jackpoty i opcje bonusowe, dzięki którym gracze otrzymują kolejną szansę na rywalizację o wygrane.

Profesjonalne casino online polska organizuje dodatkowe promocje, aby promować nowe gry. Są to kody promocyjne z darmowymi spinami i turnieje. Wiosną 2024 roku w polskich wirtualnych klubach hazardowych na szczyt rankingów trafiły trzy automaty.

Lucky 8 Merge Up od BGaming

Ten automat został opracowany w 2024 roku. Należy on do gatunku „Inne”. Zmienność automatu jest na wysokim poziomie, a jego teoretyczna stopa zwrotu wynosi 97,25%.

W grze nie ma kierunków tabeli wypłat, więc zwycięskie kombinacje w automacie są tworzone zgodnie z systemem klastrowym. Aby dodać kombinację, należy dopasować 4 identyczne znaki poziomo lub pionowo. Maksymalnie w jednej kombinacji może znajdować się 12 ikon.

Na scroll gracz może postawić co najmniej 0,20 monety i nie więcej niż 50 monet. Maksymalna nagroda pieniężna za obrót w grze wynosi 250 tysięcy monet. Obszar gry automatu obejmuje 6 rzędów i 6 bębnów.

Jako dodatkowe opcje w slocie organizowane są:

Rundy obrotów bonusowych;

Ponowne obroty;

Jackpot;

Symbol scatter;

Ułożone ikony.

Ikony w grze zostały przedstawione jako liczby od 0 do 7. Ikony 0, 1, 2 i 3 to ikony budżetowe. Przynoszą od 5 do 1 000 kredytów w wygrywających sekwencjach 4, 5 i 6 to średnio płatne ikony, przynoszące od 25 do 2 000 monet. 7 jest najdroższą kartą, za kombinację z którą można otrzymać nagrodę w wysokości od 50 do 2 500 kredytów.

Symbol rozproszenia został przedstawiony w postaci cyfry 8. Aby aktywować opcję serii zwojów bonusowych, muszą wypaść 4 takie ikony. Za cztery symbole scatter gracz otrzyma 15 darmowych obrotów, za pięć 18 darmowych obrotów, a za 6 lub więcej 20 darmowych obrotów.

Funkcja darmowych obrotów może zostać przedłużona, jeśli symbole specjalne wypadną ponownie. W tym trybie gry dostępny jest także progresywny mnożnik. Niektóre z komórek będą zawierać współczynnik mnożnika. Jeśli wygrywający klaster złapie komórkę z mnożnikiem, zostanie on zastosowany do wypłaty.

Alter Ego od Pragmatic Play

Ten automat należy do kategorii „Criminal”. Został opracowany przez producenta w 2024 roku. Poziom rozproszenia automatu jest wysoki, a wskaźnik jego teoretycznego zwrotu osiąga wartość 96,07%.

W jednym obrocie można postawić od 16 do 19 200 kredytów. Wielkość maksymalnej wygranej w grze za jeden obrót jest ograniczona do kwoty 192 000 000 monet. Maksymalna wygrana za skompilowaną kombinację wynosi 115 200 monet.

Aby dodać zwycięską kombinację, gracz będzie potrzebował od 3 do 5 identycznych ikon na jednym z płatnych kierunków. Tych ostatnich w grze przewidziano 576 sztuk. W obszarze gry maszyny znajduje się 10 bębnów w 5 rzędach.

Gra obsługuje również takie opcje jak:

Rundy darmowych obrotów;

Symbol rozproszenia;

Kaskadowe ikony.

9, 10, walet, dama, król i as to budżetowe ikony gry. W płatnych sekwencjach przynoszą one nagrodę o wartości od 3 840 do 33 600 kredytów. Kapelusz, Zegarek i Rewolwer to średni poziom piktogramów płatniczych dla łańcuchów, z którymi gracz otrzyma od 5 760 do 57 600 kredytów.

Człowiek to najdroższa ikona. W zwycięskich kombinacjach daje nagrodę w wysokości 19 200, 38 400 lub 115 200 monet. Symbol scatter został wykonany w formie butelki z eliksirem. Gdy wypadnie w ilości 3 sztuk lub więcej, ikona ta aktywuje rundy Bonus Spins, a w trybie Free Spins symbol ten dodaje bęben do obszaru gry.

Beam Boys od Hacksaw Gaming

Ten slot jest poświęcony tematyce zwierząt. Jego premiera miała miejsce w roku 2024. Gra oferuje funkcje bonusowe, takie jak: Bonus Spins series, Stacked and expanding icons, Wild symbol, Scatter symbol.

W obszarze gry znajdują się 4 rzędy i 6 bębnów. Wygrywające kombinacje można utworzyć zgodnie z 4096 kierunkami wypłat. Łańcuchy wygrywające mogą składać się z 3, 4, 5 lub 6 identycznych obrazków.

Na obrót użytkownik może postawić od 0,10 do 100 monet. Wielkość największej nagrody pieniężnej w ramach zwoju wynosi 1 250 000 kredytów, a w ramach jednej kombinacji 200 monet.

Tanie ikony, które przynoszą kombinacje od 10 do 50 monet, tradycyjnie zostały zaprojektowane w stylu kart do gry 10, J, Q, K, A. Drogie piktogramy to Szczur, Owad, Ryba, Zając i Wąż. Za kombinacje z nimi gracz ma możliwość zdobycia od 20 do 200 kredytów. W przypadku wypadnięcia 3 symboli Scatter gracz może uzyskać do 40 darmowych obrotów z możliwością przedłużenia.