RANKING: W jakim mieście UK czynsz za wynajem mieszkania jest najniższy?

Grafika: Yahoo! News/The Advisor Coach

Na podstawie danych udostępnionych przez The Advisor Coach na łamach portalu "Yahoo! News" ukazało się zestawienie brytyjskich miast pod kątem wysokości czynszu wynajmowanego mieszkania. Gdzie było najtaniej, a gdzie najdrożej?

Firma z zakresu doradztwa finansowego The Advisor Coach przeanalizowała najbardziej zaludnione miasta w Wielkiej Brytanii, aby dowiedzieć się, gdzie najemcy mogą wynająć mieszkanie w najlepszej cenie. Analizę oparto na cenach mieszkań z jedną sypialną i trzema sypialniami, zarówno w centrum danego miasta, jak i poza nim. Co się okazało? Zasadniczo najniższe średnie ceny czynszu obowiązują w Stoke-on-Trent i wynoszą 489,22 GBP miesięcznie. Mieszkanie z jedną sypialną poza centrum miasta kosztuje tu przeciętnie 376,67 funta, a apartament z trzema sypialniami w centrum miasta to koszt 593,33 funtów. Globalnie, na drugim miejscu znajdziemy Bradford (£537.95), a na trzecim - Sunderland (£568.75). Gdzie było najdrożej?

W jakim mieście UK można najtaniej wynająć mieszkanie?

Na drugim końcu spektrum najdroższym miastem dla najemców szukających mieszkania do wynajęcia znalazł się Londyn ze średnim miesięcznym czynszem wynoszącym 2100,69 funtów, a więc wynajem był tu ponad czterokrotnie wyższy niż w Stoke-on-Trent! Następnie w rankingu mamy (dość niespodziewanie) Brighton, a na trzecim miejscu uplasował się Oksford (1374,18 funtów miesięcznie).

Pełne zestawienie znajdziecie na poniższej grafice:

Oto zestawienie 10 najbardziej przystępnych cenowo miast pod kątem wynajęcia mieszkania z jedną sypialnią w centrum miasta:

1. Bradford – 443,12 £

2. Stoke-on-Trent – ​​459,38 £

3. Dundee – 462,50 £

4. Blackpool – 481,25 £

5. Derby – 500,00 £

6. Aberdeen – 501,25 £

7. Doncaster – 531,25 £

8. Sunderland – 533,33 £

9. Wigan – 533,33 £

10. Swansea – 583,75 £

Zobacz obszerne zestawienie obejmujące lokalizacje zarówno w centrum miasta, jak i poza nim

Poniżej pełne zestawienie 10 najmniej przystępnych cenowo miast pod kątem wynajęcia mieszkania z jedną sypialnią w centrum miasta:

1. Londyn – 1685.32 £

2. Cambridge – 1131.67 £

3. Oxford – 1090.45 £

4. Brighton – £1020.45 £

5. Bristol – 926 £

6. Reading – 924.43 £

7. Milton Keynes – 891.44 £

8. Manchester– 836.16 £

9. Edinburgh – 832.59 £

10. Poole – 743.75 £