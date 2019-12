Ranking: Sprawdź czy mieszkasz w NAJSZCZĘŚLIWSZEJ dzielnicy w Londynie!

Już piąty rok z rzędu stołczna dzielnica Richmond upon Thames została wybrana najszczęśliwszym miejscem do życia w Londynie. Warto jednak przyjrzeć się kolejnym dzielnicom na liście - ich obecność może was mocno zaskoczyć!

Richmond upon Thames jest położona w jego południowo-zachodniej części brytyjskiej stolicy. Stanowi część tzw. Londynu Zewnętrznego i jest to jedyna londyńska gmina usytuowana po obu brzegach Tamizy. Richmond urzeka swoją zielenią - parki stanowią dużą część dzielnicy i obejmują Richmond Park, Bushy Park, Kew Gardens i Hampton Court Park. W sumie mamy tu 100 parków i otwartych przestrzeni, a dodatkowo 140 hektarów na terenie gminy wyznaczono jako część Zielonego Pasa Metropolitalnego.

Polecane: Sondaż wyborczy: Partia Konserwatywna z wyraźną przewagą. Czy ktoś powstrzyma jeszcze Borisa Johnsona?

Kto by nie chciał tu mieszkać, co? Niestety, jest to przyjemność zarezerwowana wyłącznie dla osób majętnych. Średnia cena wywoławcza domu w Richmond wynosi 802 240 funtów. To naprawdę sporo. Dla porównania, za dom w Londynie trzeba zapłacić przeciętnie 609 506 funtów.

Jakie dzielnice zajęły kolejne miejsca w zestawieniu? Drugie miejsce przypadło niemniej zielonej Kingston upon Thames, a trzecie - ekskluzywnej Kensington and Chelsea. Ciekawie jest dalej - odpowiednio czwarte i piąte miejsce zajęło Camden i Wandsworth, a na szóstym znajdziemy południową dzielnicę Bromley. W dziesiątce znalazło się również miejsce dla Hackney, wyprzedzając Merton, Westminster i Waltham Forest. Jeszcze kilka lat temu chyba nikt by się nie spodziewał, że takie dzielnic jak Hackney czy Bromley będą tak wysoko notowane.

A wy co sądzicie o tych wynikach? Odzwierciedlają rzeczywistość, czy raczej nie? Czy, jeśli mieszkacie w Londynie, jesteście zadowoleni ze swojej dzielnicy?

Przeczytaj też: Wyciekł unijny dokument: Bruksela ostrzega Johnsona. Premier ma bardzo mało czasu, aby uniknąć twardego Brexitu

Coroczny ranking przygotowywany przez firmę Rightmove jest tworzony na podstawie analizy opinii 22 tys. właścicieli domów w Wielkiej Brytanii. W badaniu bierze się pod uwagę opinię pod względem 12 różnych kryteriów.