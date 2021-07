RANKING: Najpiękniejsze plaże w Europie. Dokąd warto się wybrać nawet za cenę kwarantanny i testów? [ZDJĘCIA]

Fot. Getty, Wikimedia Commons

Dokąd warto się wybrać w te wakacje - nawet za cenę testów i kwarantanny? Oto pięć najpiękniejszych plaż europejskich, na których zapomnisz o pandemii i z których przywieziesz niezapomniane wspomnienia.

Wakacje 2021 - podobnie do zeszłorocznych - nie należą do najłatwiejszych. W całej Europie i na świecie wciąż trwa pandemia, co wiąże się z licznymi utrudnieniami w podróżach zagranicznych. Do wyjazdów zniechęcają nie tylko drogie testy i widmo kwarantanny, ale także chaos związanych z tym, że restrykcje często zmieniają się bez wyraźnego ostrzeżenia i nie wiadomo, czy kraj, do którego kupujemy dziś bilety lotnicze na przyszły tydzień, jutro nie zaostrzy zasad wjazdu lub nie zostanie nagle przeniesiony z listy green czy amber na listę czerwoną w UK i nawet szczepienie nie uchroni nas przed kwarantanną...

Są jednak miejsca w Europie, które warto odwiedzić w te wakacje nawet za cenę pandemicznych niewygód i komplikacji finansowo-zawodowych, jakie przynoszą testy i kwarantanna. Oto ranking pięciu najpiękniejszych plaż w Europie, opublikowany na łamach portalu turystycznego fly.pl. Zdjęcia zapierają dech w piersi.

RANKING. Najpiękniejsze plaże w Europie

Plaża w Port d'Alcudia, Majorka, Hiszpania

Jeśli marzysz o ciepłym białym piasku pod stopami i widoku lazurowych fal, wybierz się koniecznie na Majorkę. Plaża w Port d'Alcudia jest jedną z najpiękniejszych plaż na Balearach, obejmującą tutejsze najdłuższe wybrzeże. Będzie to doskonały wybór zarówno dla osób, które preferują opalanie i wylegiwanie się na plaży, jak dla tych, którzy lubią spędzać czas bardziej aktywnie, na przykład surfując.

Plaża w Port d'Alcudia, Majorka, Hiszpania



Plaża Navagio, Zatoka Wraku na Zakynthos, Grecja

Zatoka Wraku jest jednym z najbardziej znanych symboli wakacji w Grecji. Na tej pięknej plaży można się nie tylko opalać i wylegiwać, ale również nacieszyć oczy monumentalnymi białymi klifami. Plaża Navagio będzie więc doskonałą opcją dla osób, które szukają nietypowych plaż i lubią także pospacerować, podziwiając krajobraz.

Plaża Navagio, czyli Zatoka Wraku na Zakynthos, Grecja



Papagayo na wyspie Lanzarote

Wyspa Lazarotte należy do archipelagu Wysp Kanaryjskich, administrowanych przez Hiszpanię. Plażę Papagayo tworzy aż siedem piaszczystych zatok, które jak kopki złota wcinają się w lazurową wodę. Zatoki dzielą plażę na kilka mniejszych, klimatycznych, bardziej kameralnych mini-plaż - można tu zatem uniknąć wielkich tłumów i delektować się ciszą i świeżym morskim powietrzem.

Papagayo na wyspie Lanzarote



Plaża Elafonissi na Krecie, Grecja

Charakterystyczną cechą plaży Elafonissi jest różowy piasek, który można zaobserwować na styku lądu z morzem. To malownicze, bardzo przestrzenne miejsce spodoba się z pewnością osobom, które lubią nieco egzotyki i tęsknią za wszechogarniającym morskim widnokręgiem.

Plaża Elafonissi na Krecie, Grecja



Plaża Zlatni Rat na wyspie Brac, Chorwacja

Chorwacja słynie z pięknych, nietuzinkowych plaż, których perłą jest niewątpliwie plaża Zlatni Rat. Niektórzy twierdzą, że jest to najpiękniejszy kawałek wybrzeża Adriatyku, ponieważ stykające się tu dwa przeciwstawne prądy morskie ukształtowały bardzo charakterystyczny dla tej plaży piaszczysto-zielony cypel. Dzięki stykowi prądów jest to nie tylko piękne miejsce, ale także doskonała opcja dla miłośników sportów wodnych.

Plaża Zlatni Rat na wyspie Brac w Chorwacji

A Wy jaką europejską plażę uważacie za najpiękniejszą i wartą trudów podróży związanych z kwarantanną i testami? Piszcie do nas na adres: [email protected].