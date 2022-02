Ranking najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Gdzie pracownicy są najbardziej zadowoleni i najwięcej zarabiają?

Fot. Getty

Jakie miejsca pracy przyniosły w zeszłym roku mieszkańcom UK największą satysfakcję? A gdzie można było najwięcej zarobić? Pytania na te odpowiedzi dał najnowszy ranking opracowany przez ekspertów portalu grupującego byłych i obecnych pracowników, wymieniających się opiniami na temat swojej pracy.

W rankingu Glassdoor wzięte zostały pod uwagę trzy czynniki - zadowolenie pracowników z pracy, roczna mediana pensji zasadniczej oraz liczba aktualnych wakatów na danym stanowisku. Wyniki badania pokazały, że największą satysfakcją z pracy, w połączeniu z najwyższymi zarobkami, cieszą się w UK pracownicy z wykształceniem technicznym i informatycznym, a także z doświadczeniem menadżerskim. Przy czym to nie najwyższa płaca sprawia, że satysfakcja z wykonywanej pracy jest największa, bo, jak pokazał ranking, choć zadowolenie z pracy jest skorelowane z osiąganymi zarobkami, to nie są one jedynym tego wyznacznikiem.

Najlepsze stanowiska pracy w UK w 2021 r.

Poniżej przedstawiamy Wam wyniki najnowszego rankingu najlepszych miejsc pracy w UK w 2021 r. :

1. Programista Java (Java Developer )- £55 381

2. Architekt korporacyjny (Enterprise Architect) - £73 898

3. Menadżer produktu (Product Manager) - £60 656

4. Programista od wszystkiego (Full Stack Engineer) - £47 320

5. Analityk danych (Data Scientist) - £49 449

6. Menadżer hR (HR Manager) - £48 443

7. Rekruter korporacyjny (Corporate Recruiter) - £46 215

8. HR Business Partner - £50 000

9. Programista front-end (Front End Engineer) - £43 803

10. Menadżer ds. marketingu (Marketing Manager) - £47 320

Najlepsze miejsca pracy w UK – druga dziesiątka

11. Projektant Ux (UX Designer) - £46 382

12. Inżynier Rozwiązań Mobilnych (Mobile Engineer) - £51 443

13. Menadżer ds. sprzedaży (Sales Manager) - £47 320

14. Menadżer operacyjny (Operations Manager) - £47 320

15. Inżynier Danych (Data Engineer) - £50 198

16. Inżynier Devops (Devops Engineer) - £53 888

17. Inżynier oprogramowania (Software Engineer) - £50 060

18. Menadżer ds. rozwoju biznesu (Business Development Manager) - £47 320

19. Inżynier ds. przetwarzania danych w chmurze (Cloud Engineer) - £60 430

20. Menadżer ds. satysfakcji klienta (Customer Success Manager) - £41 133.