Ranking najlepszych miejsc do życia w UK w roku 2023 - które miasto triumfowało w zestawieniu „Sunday Times”?

Znamy wyniki rankingu „Sunday Times Best Places to Live” za rok 2023

Co roku redakcja „Sunday Times” wybiera najlepsze miejsce do życia w Wielkiej Brytanii i nie inaczej było w 2023. W tym roku opublikowano już jedenastą edycję zestawienia przewodnika pod szyldem „Sunday Times Best Places to Live”. Jakie miasto, miasteczko w UK zostało uznane za „najlepsze” do życia?

Niewielkie miasto Wadhurst zlokalizowane w hrabstwie East Sussex pokonało 71 innych lokalizacji i zostało uznane przez redakcję „Sunday Times” za najlepsze miejsce do życia w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Uznano, iż to niewielkie miasteczko targowe, które zamieszkuje dosłownie kilka tysięcy osób, oferuje „prawie wszystko, co potrzebne do współczesnego życia”. Dobre szkoły, dogodne połączenia komunikacyjne, różnorodność sklepów przy głównych ulicach, a wszystko to otoczone „oszałamiającą scenerią”. Oprócz tego Wadhurst świetnie sprawdza się, jako miejsce do życia dla rodzin z dziećmi, ponieważ szeroko pojęta oferta kulturalno-społeczna dla najmłodszych stoi na najwyższym poziomie.







Jak mieszkać w UK, to właśnie tam!

Organizacja Wadhurst Warriors regularnie organizuje imprezy, takie jak festyny, wieczory z fajerwerkami i różne świąteczne inicjatywy, a wszystkiego zebrane pieniądze w ramach tych działań wykorzystywane na pomoc potrzebującym w lokalnej skali. „Wierzymy, że Wadhurst jest najlepszym miejscem do życia i zależy nam na tym, aby wszyscy razem pracowali, aby było to miejsce, w którym każdy może otrzymać wsparcie. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla społeczności. Bycie rozpoznawalnym jest wspaniałe, ale im więcej możemy oddać społeczności, tym lepiej” - komentował stojący na czele Wadhurst Warriors Chris Poulton, jak cytujemy za portalem „The Evening Standard”.

„To naprawdę ekscytująca wiadomość. Wadhurst to urocze, urocze miejsce do życia ze wspaniałą atmosferą i duchem lokalnej społeczności” - komentował rzecznik lokalnych władz, cytowany przez agencję prasową PA. „To, co sprawia, że jest naprawdę wyjątkowe, to ludzie, którzy tu mieszkają. Mamy wiele różnych wiejskich klubów i naprawdę aktywną społeczność. Wszyscy pomagamy sobie nawzajem, a podczas pandemii Covid-19 ten duch naprawdę wysunął się na pierwszy plan. Wiele osób pomagało innym. Komuś, kto myśli o przeprowadzce, powiedziałbym, że to naprawdę świetne miejsce do życia. Posiada to, co najlepsze z obu światów. Masz łatwy dostęp do miast i miasteczek, ale możesz jeśli chcesz prowadzić typowo wiejski styl życia. Too idealne miejsce”.

Znamy wyniki rankingu „Sunday Times Best Places to Live” za rok 2023

Doceniono również fakt, iż mamy do czynienia z najmniej zaludnionym zdobywcą tego tytułu do samego początku istnienia rankingu „Sunday Times Best Places to Live”.

„Kiedy czasy są trudne, miejsce, w którym żyjemy, ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Atrakcyjne otoczenie, dobrzy sąsiedzi i wygodny dom to najlepsza obrona, gdy stresy współczesnego życia wydają się przytłaczające” - komentowała Helen Davies, redagująca ranking „Sunday Times Best Places to Live” w tym roku. „Ten przewodnik jest świętem miast, miasteczek i wiosek, z których każde jest fantastycznym miejscem do życia w 2023 roku, od Orkadów po Felixstowe, od Chew Valley po samo centrum Manchesteru.”

Jakie miasta, wsie i miasteczko znalazły się w zestawieniu?

Oto pełna lista poszczególnych zwycięzców w poszczególnych regionach:

Region wschodni - Saffron Walden, hrabstwo Essex.

Region londyński - Crouch End.

Region Midlands - Leamington Spa, hrabstwo Warwickshire.

Region północny i północnowschodni - Whitley Bay, hrabstwo Tyne and Wear.

Region Irlandii Północnej - Donaghadee, hrabstwo Down.

Region północnozachodni - miasto Liverpool.

Region szkocki - Dunkeld, hrabstwo Perthshire.

Region południowowschodni - Chichester, hrabstwo West Sussex.

Region południowozachodni - Cirencester, hrabstwo Gloucestershire.

Region walijski - Ruthin, hrabstwo Denbighshire.

Wyniki prestiżowego zestawienia mogą wielu zaskoczyć...

Warto również w tym miejscu przypomnieć miejsca wyróżnione w zeszłym roku:

Region wschodni - Norwich.

Region londyński - Crystal Palace.

Region Midlands - Uppingham, hrabstwo Rutland.

Region północny i północnowschodni - Slaithwaite, hrabstwo West Yorkshire.

Region Irlandii Północnej - Ballycastle, hrabstwo Antrim.

Region północnozachodni - Trawden, hrabstwo Lancashire.

Region szkocki - Isle of Bute, region Argyll.

Region południowowschodni - Sevenoaks, hrabstwo Kent.

Region południowozachodni - Chalke Valley, hrabstwo Wiltshire.

Region walijski - Llandeilo, hrabstwo Carmarthenshire.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Council może być winny ludziom nawet £10 000. Błąd w pobieranych od mieszkańców płatnościach wykryto po 20 latach

DVLA przypomina kierowcom w UK o obowiązku wymiany prawa jazdy

Oto sześć głównych zmian w brytyjskich emeryturach, które wejdą w życie w przyszłym miesiącu

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!