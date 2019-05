Ranking najlepszych linii lotniczych na świecie 2019 r. - Linie Ryanair, EasyJet i Thomas Cook zostały ocenione jako jedne z najgorszych

Fot. Getty

W raporcie przygotowanym przez AirHelp brytyjskie linie lotnicze EasyJet i Thomas Cook zostały uznane za najgorsze, natomiast irlandzka linia lotnicza Ryanair uplasowała się na 5. miejscu od końca. W zestawieniu całkiem nieźle wypadły Polskie Linie Lotnicze „LOT”, które znalazły się na miejscu 20.

W raporcie przygotowanym przez AirHelp – firmę pomagającą pasażerom w uzyskiwaniu odszkodowań za opóźnione lub anulowane połączenia lotnicze, pod uwagę wzięte zostały takie kryteria jak punktualność, jakość usług, dostępność na pokładzie pożywienia oraz napojów, a także łatwość w uzyskaniu odszkodowania za opóźniony bądź anulowany lot. W rankingu, przygotowanym na podstawie 40 000 ankiet, ocenione zostały 72 linie lotnicze z całego świata.

Za najlepszą linię lotniczą na świecie pasażerowie po raz drugi z rzędu uznali linię Qatar Airways, natomiast tuż za nią uplasowały się linie American Airlines i Aeromexico. Wśród brytyjskich linii lotniczych najwyżej oceniona została linia Flybe (miejsce 11.) natomiast na dalszych miejscach uplasowały się linie Virgin Atlantic (miejsce 15.), British Airways (miejsce 23.) i Jet2 (miejsce 54.). Co ciekawe, brytyjskie linie lotnicze zajęły także dwa ostatnie miejsca w rankingu, a mowa jest tu o taniej linii lotniczej EasyJet (miejsce 71.) i o brytyjskiej czarterowej linii lotniczej Thomas Cook Airlines (miejsce 72.).

Oto zestawienie linii lotniczych przygotowane przez AirHelp:

1. Qatar Airways;

2. American Airlines;

3. Aeromexico;

4. SAS Scandinavian Airlines;

5. Qantas;

6. LATAM Airlines;

7. WestJet;

8. Luxair;

9. Austrian Airlines;

10. Emirates;

11. FlyBe;

12. KLM Royal Dutch Airlines;

…

15. Virgin Atlantic;

16. United Airlines;

17. Delta Airlines;

18. Tirkish Airlines;

19. Air France

20. Polskie Linie Lotnicze „LOT”;

...

23. British Airways;

...

54. Jet2;

...

67. Norwegian;

68. Ryanair;

...

71. EasyJet;

72. Thomas Cook.

Linie lotnicze EasyJet i Thomas Cook szybko odniosły się do wyników rankingu i zarzuciły jego autorom nie tylko niedokładność, ale wręcz stronniczość (AirHepl pośredniczy w uzyskiwaniu odszkodowań od linii lotniczych). - Ten raport jest bezwartościowy, ponieważ został przygotowany przez firmę zajmującą się zarządzaniem roszczeniami i korzystającą z rekompensat, które powinny należeć do pasażerów. Gdy klienci przychodzą do nas z roszczeniami z tytułu opóźnienia lotu, to płacimy im natychmiast, bezpośrednio i w całości – powiedziała rzeczniczka Thomas Cook Airlines. - W 2018 r. ponad 91 procent lotów EasyJet odbyło się w ciągu godziny od zaplanowanego czasu, a my stale koncentrujemy się na punktualności i obsłudze klienta, ponieważ wiemy, że jest to ważne dla naszych pasażerów – dodał z kolei rzecznik EasyJet.



