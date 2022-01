RANKING: Najlepsze kierunki podróży na 2022 rok – wśród wybrańców jest polskie miasto

Fot. Wikimedia Commons: Łódź, ul. Piotrkowska

Pod koniec 2021 roku National Geographic ogłosiło ranking „Best of the World 2022”, czyli ranking miejsc, które z różnych względów warto odwiedzić turystycznie w rozpoczynającym się właśnie roku. Wśród 35 wybranych lokalizacji znalazło się jedno miasto z Polski.

Początek nowego roku zawsze wiąże się z nadzieją, że będzie lepiej niż było. Teraz, gdy pandemia zdaje się mimo wszystko już nieco słabnąć, tym bardziej sytuacja sprzyja snuciu planów – szczególnie tych wyjazdowych. Dokąd warto pojechać na wakacje czy urlop w 2022 roku? Oto najnowszy ranking „Best of the World” National Geografic.

Zestawienie najlepszych kierunków turystycznych na 2022 roku wzięto pod uwagę kilka kategorii, tworząc tak naprawdę kilka bardziej szczegółowych rankingów ze względu na konkretny cel podróży. Wśród kategorii znalazły się między innymi: zrównoważony rozwój, przygoda, rodzinny wyjazd, natura, kultura. W której kategorii pojawiła się polska i jakie miasto znad Wisły trafiło do prestiżowego rankingu?

National Geographic umieściło w swoim najnowszym zestawieniu Łódź, którą uznano za jedno z najciekawszych miast w Polsce i wpisano na listę najlepszych miejsc na świecie 2022 pod względem zrównoważonego rozwoju:

„Obecność Łodzi na liście Best of the World 2022 to wielkie wyróżnienie i wspaniała promocja dla tego jednego z najciekawszych polskich miast. Jestem pod wrażeniem tego, jak się ostatnio zmienia, jak dba o swoją postprzemysłową tożsamość, rewitalizuje dawne fabryki, zamieniając je w centra życia i spotkań mieszkańców, a jednocześnie staje się liderem zrównoważonego rozwoju. Kiedyś najbardziej uprzemysłowione z naszych miast dziś ma ambicję stać się najbardziej zielonym. Przyjeżdżajcie do Łodzi, nie będziecie rozczarowani!” – skomentowała Agnieszka Franus, cytowana przez portal fly4free redaktor naczelna National Geographic Polska i National Geographic Traveler.