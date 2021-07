RANKING: Najdroższe miasta w UK i na świecie. Które miejsce zajął Londyn, a które Warszawa?

Fot. Getty

W których miastach w UK i w których miastach całego świata życie kosztuje najwięcej? Jak na tle innych metropolii wypadają Londyn i Warszawa? Przedstawiamy najnowszy ranking najdroższych miast świata 2021.

Mercer opublikował najnowszy ranking Cost of Living City Ranking 2021, w którym zestawiono 209 najdroższych miast świata, biorąc pod uwagę różne czynniki, składające się na koszty życia - takie jak ceny żywności, ceny wynajmu, inne koszty mieszkaniowe (prąd, gaz itp.), koszty transportu miejskiego czy koszty związane z rozrywką. Jakie wyniki uzyskano?

Najdroższe miasta świata

Ranking najdroższych miast świata 2021 Mercer zaskakuje, ponieważ na pierwszym miejscu pojawiło się miasto dość niespodziewane i nieznane, a mianowicie stolica Turkmenistanu, czyli Ashgabat. Jak to się stało, że akurat to Ashgabat okazał się najdroższym miastem świata?

Autorzy rankingu wyjaśniają, że istotne znaczenie dla wysokich kosztów życia w stolicy Turkmenistanu ma hiperinflacja, którą w ostatnim roku odnotowano w tym kraju. Kryzys finansowy w Turkmenistanie jest ogromny i pociąga za sobą drastyczne konsekwencje dla mieszkańców nie tylko stolicy, ale i całego kraju, powodując między innymi niedobory żywności w sklepach.

Jakie miasta pojawiły się na dalszych miejscach rankingu najdroższych miast świata? W pierwszej dziesiątce zestawienia Mercer 2021 znalazły się następujące światowe metropolie:

Ashgabat (Turkmenistan) Hong Kong (Hong Kong) Beirut (Liban) Tokio (Japonia) Zurich (Szwajcaria) Szanghaj (Chiny) Singapur (Singapur) Genewa (Szwajcaria) Pekin (Chiny) Berno (Szwajcaria).

Najciekawszą pozycją z pierwszej dziesiątki rankingu wydaje się Beirut, ponieważ w stosunku do 2020 roku miasto to skoczyło w zestawieniu aż o 42 pozycje - z miejsca 45. na miejsce 3. Wpływ na to miała najprawdopodobniej również niestabilna sytuacja Libanu.

Najdroższe miasta w UK i w Polsce

Spośród miast brytyjskich dość wysoko w rankingu uplasował się Londyn, zajmując 18. pozycję. Ogółem w tegorocznym rankingu pojawiło się pięć brytyjskich miast. Oznacza to, że najdroższe miasta w UK są obecnie następujące:

Londyn (18. miejsce) Birmingham (121. miejsce) Aberdeen (128. miejsce) Glasgow (131. miejsce) Belfast (148. miejsce)

Z kolei spośród polskich miast, do rankingu 209 najdroższych miast świata Mercer 2021 trafiła tylko jedna polska metropolia - Warszawa, która uplasowała się na 164. pozycji. Widzimy zatem, że stolica naszej ojczyzny - czyli najdroższe miasto w Polsce - okazuje się tańszym miejscem do życia niż pięć najdroższych miast Wielkiej Brytanii.