Ranking najbrudniejszych miejsc na lotniskach. Toalety to jedne z najczystszych okolic

W ostatnich latach, za sprawą pandemii, świat oszalał na punkcie walki z zarazkami i sterylności. Niestety, utrzymanie w idealnej czystości tak masowo uczęszczanych obiektów, jakimi niewątpliwie są lotniska, niemal graniczy z cudem. Niektóre miejsca okazują się zdecydowanie brudniejsze niż deski klozetowe…

Chyba każdy, kto kiedykolwiek przemierzał szerokie odległości naszego Globu, zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno o utrzymanie higieny podczas długiej podróży. Do łazienki czasem ciężko trafić, a często bywa i tak, że ze skorzystania z niej rezygnujemy widząc gigantyczną kolejkę, w której musielibyśmy spędzić sporo naszego cennego czasu. Innym razem zniechęcać mogą nieprzyjemne zapachy płynące z publicznych toalet. Niejednokrotnie zdarza się też tak, że w łazience po prostu brakuje podstawowych środków myjących, czyli mydła.

Kłopoty z higieną w czasie podróży

Z drugiej strony, ktoś mógłby powiedzieć, że zdezynfekowanie dłoni to w dzisiejszych czasach żaden problem - są przecież płyny do dezynfekcji, które każdy może bez problemu mieć zawsze pod ręką. Tutaj jednak sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się zdawać, bo nauczeni pandemicznym doświadczeniem doskonale już wiemy, jak mocno płyny do dezynfekcji potrafią wysuszyć skórę dłoni - wiele osób sięga więc po nie niechętnie, w całkowitej ostateczności.

Niektórzy podróżni nie myją rąk po skorzystaniu z toalety?

Jeszcze innym problemem jest fakt, że niektórzy ludzie wciąż mimo wszystko nie przywiązują wagi do higieny osobistej i potrafią nawet nie umyć rąk po skorzystaniu z publicznej toalety. Później swoimi niezbyt czystymi dłońmi dotykają miejsc, których po nich dotyka cała masa innych ludzi, częstując wszystkich porcją zarazków. Które z najczęściej dotykanych przez podróżnych miejsc na lotniskach są największymi siedliskami bakterii i wirusów?

Które miejsca na lotniskach są najbrudniejsze?

Choć wydawałoby się, że to przede wszystkim w publicznych ubikacjach jesteśmy najbardziej narażeni na bakterie i wirusy, to jednak wcale nie toalety znalazły się na szczycie najnowszego rankingu najbrudniejszych miejsc na lotniskach. Ranking ten został przygotowany przez firmę Insurance Quotes działającą w branży ubezpieczeniowej. Zestawienie, przedstawione na łamach portalu fly4free, utworzono na podstawie współczynnika CFU, wyrażającego średnią ilość bakterii i komórek grzybów na cal kwadratowy, określonego dzięki zebranym wymazom z poszczególnych miejsc na lotniskach.

Najwięcej zarazków znajduje się na….

Biorąc pod uwagę trzy najbrudniejsze miejsca na lotniskach, trzecie miejsce w rankingu przypadło przyciskom na poidełkach z wodą. Na tych przyciskach współczynnik CFU wynosił przeciętnie 19 000. Drugie miejsce zajęły podłokietniki znajdujące się w pobliżu gate’ów. Średni współczynnik CFU dla podłokietników wyniósł 21 000. Gdzie zatem zarazków na lotniskach jest najwięcej? Okazało się, że najwyższy średni współczynnik CFU, w wysokości 254 000, zlokalizowano na kioskach do samodzielnej odprawy bagażowej. O ile średni wynik kiosków nie odbiega bardzo mocno na przykład od podłokietników, to jednak jeden ze zbadanych kiosków miał ponad 1 mln CFU…

Toalety to jedne z najczystszych miejsc na lotniskach

A jak zatem sytuacja wygląda w toaletach? Okazuje się, że ubikacje to jedne z najczystszych miejsc na lotniskach. Przeciętnie współczynnik CFU dla deski klozetowej wyniósł jedynie 172, a więc drastycznie mniej niż w przypadku miejsc z pierwszej trójki rankingu najbrudniejszych miejsc na lotniskach. Wbrew pozorom zatem, bardziej higienicznie jest w publicznej łazience niż w większości innych miejsc na lotniskach.

