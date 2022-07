Ranking najbezpieczniejszych państw świata 2022. Zobacz, gdzie żyje się teraz najspokojniej

Fot. Getty

Które kraje świata są obecnie uznawane za najbezpieczniejsze miejsca do życia? Opublikowano najnowsze zestawienie.

W Vision of Humanity opublikowano najnowszy ranking Global Peace Index, przygotowany przez Institute for Economics and Peace. W rankingu wzięto pod uwagę 163 państwa świata i uszeregowano je pod względem ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

Poziom spokoju na świecie

Ogólny poziom bezpieczeństwa określono z kolei na podstawie trzech czynników. Po pierwsze, sprawdzano na ile społeczeństwo jest chronione przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami (np. pandemia). Po drugie, brano pod uwagę zasięg konfliktu krajowego i międzynarodowego, w jaki uwikłane jest dane państwo (np. wojna w Ukrainie, wewnętrzne napięcia społeczne, strajki, skala przestępstw z użyciem przemocy). Po trzecie, określano stopień militaryzacji.

Wyniki pokazały, że globalnie rzecz ujmując, ogólny poziom spokoju na świecie pogorszył się o 0,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Co ciekawe, mimo wojny w Ukrainie, Europa wciąż pozostaje najbardziej pokojowym rejonem świata.

Najbezpieczniejsze kraje świata 2022

Jak wygląda zestawienie biorąc pod uwagę poszczególne kraje? W pierwszej dziesiątce rankingu najbezpieczniejszych państw świata 2022, znalazły się następujące kraje:

Islandia Nowa Zelandia Irlandia Dania Austria Portugalia Słowenia Czechy Singapur Japonia.

W tegorocznym rankingu Polska znalazła się na miejscu 25., co oznacza spadek o cztery pozycje w stosunku do zeszłego roku. Natomiast Wielka Brytania zajęła 34. miejsce, co oznacza skok od dwie pozycje w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia.

