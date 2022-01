RANKING: Najbardziej "śnieżne" miasta w Europie - które z nich jest najpiękniejsze?

For: Pxhere

Święta Bożego Narodzenia są już za nami, ale zima nadal trzyma. Jeśli planujecie jakiś wyjazd w najbliższym czasie to polecamy zapoznać się z listą 10 najbardziej "zaśnieżonych" miast w Europie. Jest w czym wybierać!

Które z europejskich miast robi największe wrażenie przykryte bielutkim śniegiem - postanowiliśmy to sprawdzić! Przygotowaliśmy specjalny ranking takich miast, biorąc pod uwagę szeroko pojęte atrakcje turystyczne oraz średnią ilość dni z opadami śniegu w ciągu roku. Na tej podstawie opracowaliśmy taki oto ranking. Jakie miasto wygrało? Zapraszamy do lektury!

10. Innsbruck (Austria)

Miasto położone jest na wysokości 574 m n.p.m. w dolinie rzeki Inn i było już dwukrotnie organizatorem zimowych igrzysk olimpijskich (w latach 1964 i 1976), a także Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1933 - to wszystko dobitnie świadczy, że jest to znakomita opcja dla wszystkich, którzy dali się opanować "zimowemu szaleństwu". Oferta dla miłośników narciarstwa jest tu niezwykle bogata, ale oprócz tego warto obejrzeć średniowieczną starówkę w zimowej oprawie. Siłą Innsbrucku jest również jego kameralność, bo to niezwykle klimatyczne miasteczko, w którym naprawdę można odpocząć.

9. Grenoble (Francja)

Miasto to znaczące europejskie centrum naukowe, ale reklamuje się jako „stolica Alp”, ze względu na swoją wielkość i bliskość gór. To największą metropolia w Alpach, większa od wspomnianego Innsbrucku i Bolzano. To fantastyczna baza wypadowa dla narciarzy, ale mamy tu również wiele atrakcji dla smakoszy kuchni francuskiej

8. Ryga (Łotwa)

Zabytkowe Stare Miasto w Rydze jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. Zimą przypada tu aż 15.5 dnia ze śniegiem, co sprawia, że odwiedzanie licznych muzeów, zabytków i innych atrakcji turystycznych w tym okresie ma wyjątkową atmosferę.

7. Kowno (Litwa)

Kolejne miasto leżące w jednym z krajów bałtyckich może pochwalić się ponad 16 dniami śnieżnymi w miesiącu zimowym. Była stolica Litwy zapiera dech w piersiach i świetnie nadaje się na zimowe "staycation".

6. Kijów (Ukraina)

Ilość dni śnieżnych w stolicy Ukrainy przeciętnie sięga 16, miasto z pewnością wygląda przepięknie przykryte warstwą białego puchu, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej ciężko polecić komukolwiek wizytę w Kijowie.

5. Helsinki (Finlandia)

Stolica Finlandii i największe miasto tego kraju ma wiele do zaoferowania podczas zimnych i śnieżnych miesięcy zimy. Absolutną koniecznością podczas zimowego pobytu w Helsinkach jest spacer po zamarzniętym Bałtyku! Gdy morze zamarza, zamienia się w istny plac zabaw dla ludzi, którzy chcą spacerować, jeździć na nartach lub sankach, a nawet łowić ryby.

4. Turku (Finlandia)

To najstarsze miasto w Finlandii, położone w jego południowo-zachodniej części, u ujścia rzeki Aurajoki. Słynące ze średniowiecznego zamku z XIII wieku, Turku zimą wygląda niczym z bajki.

3. Erfurt (Niemcy)

Kolorowe miasto Erfurt zajmuje trzecie miejsce z 17,25 dniami śniegu w miesiącu. Z ponad 1200-letnią historią Erfurt jest jednym z najbardziej kompletnych średniowiecznych ośrodków w Niemczech, więc wyobraźcie sobie tę średniowieczną scenerię pięknie pokrytą śniegiem!

2. Wilno (Litwa)

To stolica i największe miasto Litwy, położone na Pojezierzu Litewskim u ujścia rzeki Wilejki do Wilii. Słynie z barokowej architektury. Wilno jest głównym ośrodkiem polskiej kultury na Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej i nauki.

1. Talinn (Estonia)

To stolica i największe miasto Estonii, zlokalizowane na północy kraju, na brzegu Zatoki Tallińskiej. W zimowych miesiącach aż przez 20,5 dnia pada tu śnieg. W Talinnie, mimo licznych zniszczeń z okresu II wojny światowej, skrupulatnie odbudowano średniowieczne obwarowania miejskie z basztami i bramami. Stare miasto zostało w 1997 wpisane na listę światowego kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Zabytki zabytkami, ale nie zapomnijcie wziąć nart, bo jest też gdzie pojeździć...