Ranking jakości życia za rok 2020 - Polska prawie na samym dnie zestawienia!

Według portalu Numbeo jakość życia w Polsce należy do najniższych w Europie. W rankingu, w którym zestawiono 34 europejskie kraje nasza ojczyzna zajęła zaledwie 29. miejsce.

Numbeo to internetowa baza danych, która umożliwia jej użytkownikom udostępnianie i porównywanie informacji o kosztach życia w różnych krajach i miastach na całym świecie. Platforma stworzona przez jednego z byłego pracownika Google`a, Mladena Adamovicia, zapewnia dostęp do przepastnych ilości danych nie tylko o cenach w danym kraju, ale również zawiera informacje na temat przestępczości, zanieczyszczeń, opieki zdrowotnej, a nawet ruchu ulicznego.

Jaka jest jakość życia w Polsce?

Z bazy danych zgromadzonych przez Numbeo korzystali tacy giganci, jak "Forbes", "Business Insider", "Time", "The Economist", "BBC", "The New York Times", "China Daily", "The Telegraph", co świetnie świadczy o renomie tego serwisu.

W zestawieniu "Europe: Quality of Life Index by Country 2020 Mid-Year" porównano szeroko pojętą "jakość życia" w niektórych krajach europejskich w połowie 2020 roku. Opracowując "ocenę" danego kraju brano pod uwagę wiele czynników - siłę nabywczą, jakość opieki zdrowotnej, poziom bezpieczeństwo i wiele, wiele innych, opierając się na maksymalnej ilości dostępnych danych. Co się okazało? Jakość życia w Polsce jest fatalna...

Nasza ojczyzna jest notowana bardzo nisko w rankingu Numbeo

Nasz kraj zameldował się na zaledwie 29. miejscu z ogólnym wynikiem 125.20. Udało nam się wyprzedzić jedynie Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Macedonię, Rosję i Ukrainę. Z kolei lepiej oceniono jakość życia między innymi na Węgrzech czy Białorusi (!!!), na Łotwie, Litwie, Estoni, w Rumunii czy Chorwacji.

Dodajmy, że najwyżej sklasyfikowanym krajem okazała się Dania (192.53), a na podium znajdziemy także Szwajcarię (190.92) i Finlandię (186.40). Wielka Brytania zameldowała się w górnej części stawki (miejsce 14, wynik - 161.20), lądując pod np. krajami europejskiego południa, takimi jak Włochy czy Portugala. Wśród najpotężniejszych gospodarek Europy, Francja była 18 (150.68), a Niemcy - 7. (177.25).

Po pełen ranking odsyłamy na stronę: Europe: Quality of Life Index by Country 2020 Mid-Year

