Ranking brytyjskich regionów pod względem work-life balance. Gdzie najłatwiej osiągnąć harmonię między pracą a życiem prywatnym?

West Midlands – Newcastle Under Lyme (work life balance wskaźnik – 85.8)

West Midlands – Newcastle Under Lyme (work life balance wskaźnik – 85.8)

East of England – Babergh (work life balance wkaźnik – 83)

East of England – Babergh (work life balance wkaźnik – 83)

London – Richmond Upon Thames (work life balance wskaźnik – 69.3)

London – Richmond Upon Thames (work life balance wskaźnik – 69.3)