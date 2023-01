Ranking brytyjskich lotnisk według „Which?” - które okazało się najgorsze, a które najlepsze?

Eksperci z prokonsumenckiej organizacji „Which?” przygotowali ranking portów lotniczych w Wielkiej Brytanii. Najwyżej ocenione lotnisko w ich zestawieniu — niestety! — przestało działać. Na wysokie noty zasłużyły małe, lokalne porty, a molochy w Manchesterze i Londynie zostały dosłownie zmiażdżone w opiniach pasażerów.

Na podstawie opinii i doświadczeń 7963 podróżnych, którzy korzystali z usług brytyjskich portów lotniczych w okresie od lipca 2020 do lipca 2022 roku, przygotowano poniższe zestawienie. Narzekacie na jakość usług oferowanych w tym sektorze na Wyspach? Zapraszamy zatem do lektury, ponieważ „najnowsza ankieta „Which?” pokazuje, że na niektórych lotniskach „można spodziewać się błyskawicznego przejścia kontroli bezpieczeństwa i uśmiechniętego personelu, który pomoże w razie problemu”.







Ranking portów lotniczych w UK

Co ciekawe, w rankingu „Which?” na wysokie noty zasłużyło lotnisko Doncaster Sheffield, ba — uplasowałoby się na samym szczycie zestawienia portów lotniczych w Wielkiej Brytanii z wynikiem sięgającym aż 85%! Niemniej, lotniska tego nie znajdziemy na liście! Dlaczego tak się stało? Ponieważ zostało zamknięte. Ostatni pasażerowie wylądowali na lotnisku w hrabstwie South Yorkshire w dniu 4 listopada 2022 roku.

Omawianie wyników rankingu zacznijmy od najlepszych lotnisk. Na samym szczycie uplasowały się dwa porty lotnicze. Na specjalną rekomendację „Which? Recommended Providers” zasłużyły sobie lotnisko w Exeter i lotnisko imienia Johna Lennona w Liverpoolu. Obie te placówki uzyskały wynik 83%.

Najlepsze lotniska w UK to Exeter Airport i John Lennon Airport

Zalety Exeter są uderzającego podobno do Doncaster Sheffield, jak podaje „Which?” Nie chodzi tylko o to, że przyjemniej jest lecieć z cichego lotniska, z dużą ilością miejsc siedzących i z krótkimi kolejkami, bo, „to urocze, przyjazne lokalne lotnisko, bez zamieszania i ozdobników”, jak ujęła to jedna z osób w ankiecie. „Exeter robi dokładnie to, co musi – wysyła cię na wakacje i wita z powrotem – z wygodą i minimalnym zamieszaniem” - tak brzmiał werdykt w ocenie tego lotniska.

Port lotniczy w Liverpoolu jest zlokalizowany mniej niż 40 minut jazdy od lotniska w Manchesterze, ale w porównaniu z nim to zupełnie inny świat. „Może nie mieć takiego samego zasięgu lotów jak jego ogromny lokalny rywal, ale warto go wybrać, jeśli wybierasz się do Barcelony, Rzymu, czy na Majorkę lub do wielu innych popularnych miejsc wakacyjnych. Pasażerowie bez problemu zaparkowali, odbyli krótki spacer do terminala i błyskawicznie przeszli przez odprawę i kontrolę bezpieczeństwa” - jak czytamy na łamach raportu „Which?". Jak powiedział jeden z pasażerów: „Jest znacznie mniejszy, mniej maniakalny i o wiele bardziej cywilizowany niż Manchester”.

Londyn i Manchester na dnie

Spójrzmy teraz na dno zestawienia — właśnie tam znajduje się Manchester Airport, którego oceny zostały podzielone na poszczególne terminale. T2 oceniono na 47%, T1 - 41%, a T3 - 38%. Od lat właśnie ten port lotniczy jest oceniany słabo, ale w tym roku było jeszcze gorzej. Manchester Airport otrzymało najniższy wynik dotyczący kolejek do kontroli bezpieczeństwa. „To po prostu nie jest ładne lotnisko” – powiedziała jedna osoba, cytowana przez „Which?". „Kolejki do kontroli bezpieczeństwa są przerażające”, stwierdził jeden z pasażerów, a „poczekalnie są przepełnione, nigdy nie można znaleźć miejsca”.

„Podczas gdy wszystkie trzy terminale wypadły źle w naszej ankiecie i są najgorsze w Wielkiej Brytanii, Terminal 3 uzyskał szczególnie ponury wynik 38%. Unikaj, jeśli możesz” - tak brzmiał werdykt „Which?" w tej sprawie.

Manchester Airport's three terminals are the worst in the country, according to a new passenger survey conducted by Which?



Doncaster Sheffield - which is facing closure - was the highest ranked for the 4th consecutive time. pic.twitter.com/UdDXYfLt5r — TLDR News UK (@TLDRNewsUK) October 27, 2022

Zgadzacie się z tą listą?

Wśród stołecznych lotnisk, najwyżej usplasowało się London City z wynikiem 77%, zajmując tym samym najniższe miejsce na podium. Na 12. znalazło się Heathrow (T5) z oceną 60%, a niżej Gatwick (55% i 56%). Prawie na samym dnie jest Heathrow T4 (48%). Z kolei Luton, piąte najbardziej ruchliwe lotniska w Wielkiej Brytanii było najgorszym – lub łącznie najgorszym – portem lotniczym w kraju każdego roku od 2013 do 2019. W tym roku nie tylko wspięło się z najniższego miejsca, ale ma wyższy wynik klientów niż dwa terminale Heathrow, a także wszystkie trzy z Manchesteru.

