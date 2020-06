10 najpopularniejszych polskich dań wśród obcokrajowców - oto ranking [wideo]

Fot: PixaBay

Czy Twoi brytyjscy znajomi lubią polską kuchnię? Okazuje się, że wielu nie-Polaków uwielbia nasze specjały. Oto ranking 10 najpopularniejszych dań z naszego kraju według ludzi z innych krajów.

Już w dawnych czasach w całej Europie znane było zamiłowanie Polaków do spożywania jedzenia, a anegdota dotycząca tego, że Polacy są dzielni w walce tak samo, jak... za stołem była bardzo popularna. Zresztą, do dziś się chyba to nie zmieniło, prawda? Jakie jest polskie jedzenie w swoim tradycyjnym wydaniu? Wysoce kaloryczne, pełne egzotycznych przypraw, lubujące się w kiszonkach, powstałe w wyniku fuzji wpływów niemieckich, francuskich, rusińskich czy żydowskich. Ale czy smakuje obcokrajowcom?

CZY POLSKIE JEDZENIE SMAKUJE OBCOKRAJOWCOM?

Które typowo polskie danie cieszy się największą popularnością poza granicami naszego kraju? Jak polska potrwa smakuje obcokrajowcom najlepiej? Oto jest pytanie! Sprawdźcie jak polską kuchnie oceniają mieszkańcy innych krajów i co sobie cenią w sztuce kulinarnej znad Wisły. Sprawdźcie ten znakomity filmik i dowiedźcie się sami:

Nie zdradzając kolejności na liście rankingowej znajdziecie takie dania jak: tatar, bigos, sztuka mięsa w sosie chrzanowym, golonka, kaczka z jabłkami, kotlet de voloille (devolay), zrazy, paprykarz cielęcy, gulasz wieprzowy, kotlet mielony. Czy na liście znalazły się pierogi? Czy pierogi to najpopularniejsze polskie danie? A może to schabowy jest królem zestawienia?

JAKIE JEST WASZE ZDANIE NA TEMAT TRADYCYJNEGO POLSKIEGO JEDZENIA?

Zgadzacie się z tym zestawieniem czy wręcz przeciwnie? Co o nim sądzicie? Dajcie znać i podzielcie się swoją opinią na naszym profilu na Facebooku! Czekamy na wasze komentarze!