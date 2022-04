Ranking: 10 krajów najlepszych do życia i pracy dla kobiet

Fot. Getty

Myślisz o przeprowadzce do innego kraju, ale nie wiesz, czym się kierować w podejmowaniu decyzji? Ten ranking może Ci pomóc – szczególnie jeśli jesteś kobietą lub/i planujesz przeprowadzkę z kobietą.

Wybór miejsca do życia jest zawsze trudną sprawą. Podejmując decyzję trzeba przecież wziąć pod uwagę całe mnóstwo czynników, a wśród najbardziej podstawowych można wymienić dostępność pracy w określonych zawodach, zarobki, standard życia, ale też na przykład położenie geograficzne czy klimat.

Co ciekawe, te i inne uwarunkowania mogą w poszczególnych krajach świata inaczej rysować się dla mężczyzn, a inaczej dla kobiet. W związku z tym magazyn The US News & World Report opracował ranking krajów, w których najlepiej i najłatwiej żyje się kobietom. W zestawieniu wzięto pod uwagę takie kwestie, jak prawa człowieka, równość płci, równość pod względem wynagrodzeń, bezpieczeństwo, postępowość.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet wypełnionych przez 8048 kobiet z 80 państw świata. Jak się okazuje, największy problem, doskwierający najwyższej liczbie kobiet, które wzięły udział w sondażu, dotyczy nierówności w zakresie płac.

Gdzie kobietom żyje się najlepiej?

Nietrudno się domyślić, że ogółem w czołówce zestawienia znalazły się kraje skandynawskie. Cały ranking prezentuje się natomiast następująco:

Szwecja Dania Norwegia Kanada Holandia Finlandia Szwajcaria Nowa Zelandia Niemcy Australia.

Jeśli więc jesteś kobietą i szukasz dla siebie dobrego miejsca do życia i pracy, możesz rozważyć kraje, które znalazły się w powyższym rankingu. Państwa te, choć mogą mieć swoje wady, dobre chronią przed dyskryminacją i można w nich liczyć na godne życie – bez względu na płeć.