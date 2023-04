Ranking linii lotniczych krótkiego zasięgu w UK według „Which?” - która okazała się najlepsza, a która najgorsza?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety „Which?”

Ankieta przeprowadzona przez „Which?” ujawniła, jakie linie lotnicze krótkiego zasięgu są najlepsze, a jakie najgorsze. W badaniu wypowiedziało się ponad 8 tysięcy pasażerów z UK, którzy szczegółowo ocenili usługi oferowane przez przewoźników.

W ankiecie przygotowanej przez ekspertów „Which?” linie lotnicze funkcjonujące na Wyspach były oceniane pod wieloma kątami, od czystości w kabinie po organizację wejścia na pokład, od jakości jedzenia i napojów po ogólny komfort podróżowania. Rzetelnie przeprowadzone badanie daje świetny wgląd w to, jakiej jakości usługi oferowane są przez niskokosztowych i nie tylko przewoźników w Wielkiej Brytanii.







Dlaczego Jet2 zostało uznane za najlepszą ekonomiczną linię lotniczą krótkiego zasięgu?

Regularnie wysoko oceniane przez pasażerów w ankiecie „Which?” linie lotnicze Jet2 wyrastają na najlepszą brytyjską linię lotniczą. Prawdziwym wyjątkiem w skali tego rankingu jest pięciogwiazdkowa ocena obsługi klienta, co jest ewenementem wśród niskokosztowych przewoźników. Pasażerowie twierdzili, że wnętrza samolotów są czyste i dobrze utrzymane, a wejście na pokład było dobrze zorganizowane.

Co najważniejsze, biorąc pod uwagę zakłócenia, które stały się ostatnio powszechne w podróżach lotniczych, Jet2 niezawodnie dba o swoich klientów. Punktualność lotów była przeciętna, biorąc pod uwagę zakłócenia na lotniskach i kontrolę ruchu lotniczego, ale 72% z ankietowanych odpowiedziało, że w przypadku opóźnień pracownicy są do dyspozycji. W Ryanair ten sam odsetek wynosił zaledwie 40%, dla porównania.

Dlaczego Wizz Air zostało uznane za najgorszą ekonomiczną linię lotniczą krótkiego zasięgu?

Najgorsza linia lotnicza w ankiecie zrealizowała tylko 56% swoich lotów na czas, odwołała prawie 2% z nich w ciągu 24 godzin przed odlotem i ogólnie potraktowała wielu swoich klientów okropnie. Nie, to nie Ryanair, jak niektórzy mogliby typować, na to mało chlubne miano zasłużyły sobie węgierskie linie lotnicze Wizz Air

W ankiecie „Which?” oceny konsumentów były po prostu druzgocące. Wizz Air zdobyło zaledwie jedną gwiazdkę za komfort siedzenia i środowisko na pokładzie, a w pozostałych kategoriach oceny nie przekraczały dwóch gwiazdek. Ciężko napisać cokolwiek dobrego o jakości usług oferowanych przez Wizz. Co więcej, gdy coś pójdzie nie tak, to nie ma co liczyć na pomoc ze strony jego personelu.

Jak pasażerowie z UK oceniają linie lotnicze?

A oto jak wyglądały poszczególne zestawienia:

NAJLEPSZA 10:

1. Jet2 80% (ocena pasażerów) 66% (terminowość lotów) 0.50% (współczynników odwołań w ostatniej chwili) [rekomendacja 'Which?”]

2. Turkish Airlines 78% (ocena pasażerów) 69% (terminowość lotów) 0.50% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

3. Finnair 75% (ocena pasażerów) 77% (terminowość lotów) 0.50% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

4. Swiss 75% (ocena pasażerów) 77% (terminowość lotów) 1.10% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

5. Aurigny Air Service 74% (ocena pasażerów) 83% (terminowość lotów) 3% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

6. Norwegian 74% (ocena pasażerów) 80% (terminowość lotów) 0.60% (współczynników odwołań w ostatniej chwili) [rekomendacja 'Which?”]

7. Icelandair 71% (ocena pasażerów) 77% (terminowość lotów) 1% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

8. Aer Lingus 67% (ocena pasażerów) 76% (terminowość lotów) 1.10% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

9. Air Malta 65% (ocena pasażerów) 77% (terminowość lotów) 0.50% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

10. SAS Scandinavian Airlines 65% (ocena pasażerów) 73% (terminowość lotów) 2.90% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

NAJGORSZA 5:

1. Wizz Air 48% (ocena pasażerów) 56% (terminowość lotów) 1.80% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

2. Ryanair 52% (ocena pasażerów) 65% (terminowość lotów) 0.50% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

3. Eurowings 53% (ocena pasażerów) 74% (terminowość lotów) 3.40% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

4. British Airways 56% (ocena pasażerów) 68% (terminowość lotów) 2.30% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

5. Lufthansa 57% (ocena pasażerów) 69% (terminowość lotów) 1.80% (współczynników odwołań w ostatniej chwili)

