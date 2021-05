Ramadan 2021 - co trzeba wiedzieć o najważniejszym muzułmańskim święcie?

Czym jest ramadan? Skąd wzięło się to święto? Dlaczego jest takie ważne dla muzułmanów? W jaki sposób nie-muzułmanie powinni się zachowywać podczas ramadanu? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Czym jest ramadan?

Jest to dziewiąty miesiąc roku według kalendarza muzułmańskiego. Jest on święty, ponieważ właśnie w tym czasie rozpoczęło się objawianie Koranu, świętej księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawała ona w latach 610–632, gdy była objawiana prorokowi islamu, Mahometowi przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem Gabrielem).

W jaki sposób muzułmanie świętują ten czas?

Podczas trwania ramadanu od świtu do zachodu słońca muzułmaninowi nie wolno spożywać żadnych pokarmów, pić żadnych napojów (w tym wody), ani uprawiać seksu. Stosunki intymne są dozwolone tylko w nocy. Ostatni posiłek przed kolejnym dniem postu jedzą oni przed nadejściem świtu, a konkretnie w momencie kiedy usłyszą wołanie do porannej modlitwy fadżr, powstrzymują się od dalszego jedzenia i picia.

W ramadanie muzułmanie zwykle spożywają dwa posiłki – iftar po zachodzie słońca oraz suhur przed świtem. Jednak obowiązkiem muzułmanina podczas ramadanu jest szczególna wstrzemięźliwość nie tylko wobec doznań cielesnych, ale i wewnętrznych złych skłonności do fałszu, obłudy, obmowy, kłamstw. Post to inaczej ochrona przed karą Allaha. Ci, którzy poszczą, wchodzą do raju z bramy „ar-Rajan” (gdzie raj ma 8 bram, piekło 7, a odległość między bramami wynosi 70 lat).

Czy od postu w okresie ramadanu istnieją jakieś wyjątki od nakazów postu w religii islamu?

Tak, od tych reguł są wyjątki. Kobiety ciężarne, karmiące matki, osoby chore psychicznie i podróżujący nie muszą przestrzegać zasad ramadanu. Ma to jednak swoją "cenę". W zamian mogą wybrać sobie 30 dowolnych dni w ciągu roku na post, a w czasie ramadanu nakarmić przynajmniej jedną osobę, którą nie stać na przyzwoity posiłek.

Jak ramadan wypada w 2021 roku?

W tym roku muzułmański okres postu rozpoczął się 13 kwietnia i będzie trwać przez cztery tygodnie, aż do 13 maja, do następnego czwartku. Koniec tego okresu wyznaczy trwające trzy dnie święto Ramadan Bajram (Święto Przerwania Postu), Id al-Fitr.

Czym jest Id al-Fitr (Ramadan Bajram Święto Przerwania Postu)

W tym dniu muzułmanie w atmosferze radości odwiedzając się nawzajem, pozdrawiają słowami "id mubarak", składają sobie życzenia i obdarowują prezentami.

Jest to dzień radości, modlitwy, wzajemnego pojednania i dziękczynienia Bogu za przeżycie czasu świętego postu i przebaczenie grzechów. Jest to również dzień społecznej solidarności. Ci, których na to stać, winni w tym dniu wesprzeć potrzebujących, aby i oni mogli mieć udział w radości tego świątecznego dnia.

Co powinno robić nie-muzułmanie w tym czasie?

Czy powinniśmy na coś zwrócić uwagę, jeśli sami nie obchodzimy ramadanu, jednak zależy nam na tym, aby uszanować „święty miesiąc” naszych sąsiadów czy współpracowników, wśród których są muzułmanie?

Odpowiedź muzułmanów brzmi: NIE. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule na ten temat, do którego odsyłamy tym linkiem: "Poradnik dla nie-muzułmanów! Jak się zachować podczas ramadanu?".

Opracowano na podstawie Wikipedii