Radykalny jednooki duchowny Abu Hamza błaga o powrót do Wielkiej Brytanii! Ponoć „boi się złapać Covid”

Fot. Getty

„Kaznodzieja nienawiści” - tak powszechnie nazywano w UK Abu Hamzę al-Masriego, jednookiego duchownego, z hakiem zamiast ręki, który przez 6 lat sprawował funkcję imama w Finsbury Park Mosque w Londynie. Teraz duchowny, który niegdyś znany był z siania nienawiści rasowej i chwalenia Osamy Bin Ladena błaga, by rząd brytyjski zezwolił mu na powrót do Wielkiej Brytanii. Ponoć „boi się złapać Covid”, który w USA „oznaczałby dla niego wyrok śmierci”.

Rewelacje dotyczące błagalnych próśb Abu Hamzy al-Masriego o powrót do Wielkiej Brytanii ujawnił dziennik „The Sun”. Ponoć jednooki duchowny, znany na Wyspach jako „kaznodzieja nienawiści”, boi się złapać koronawirusa w więzieniu o zaostrzonym rygorze ADX Florence w Kolorado, w którym odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności. Abu Hamza, będący cukrzykiem, ma się obawiać, że zachorowanie na COVID-19 będzie stanowiło w jego przypadku wyrok śmierci. „Choroba może doprowadzić do uszkodzenia mózgu, niewydolności narządów i amputacji większej liczby kończyn [Hamza nie ma obu rąk, które rzekomo stracił na wojnie w Afganistanie w latach 80. -przyp.red.]” - miał napisać w jednym z listów radykalny duchowny.

„Słynny” imam z Londynu, z hakiem zamiast ręki, nie wyjdzie już na wolność

Abu Hamza al-Masri przez wiele lat był postrachem Londynu. W latach 1997 – 2003 duchowny sprawował funkcję imama meczetu Finsbury Park Mosque w Londynie, gdzie dosyć oficjalnie nawoływał do nienawiści na tle rasowym i religijnym, podżegał do zabójstw, postulował utworzenie kalifatu opartego na prawie szariatu, wzywał muzułmanów do walki z pro-zachodnimi reżimami na Bliskim Wschodzie, a także otwarcie chwalił Osamę Bin Ladena. Poza tym Abu Hamza podejrzewany był o kontakty z organizacjami terrorystycznymi i o udzielanie im pomocy.

W 2006 r. Abu Hamza al-Masri został uznany przez sąd w Londynie za winnego popełnienia 11 przestępstw, w tym podżegania do zabójstwa, nawoływania do nienawiści na tle rasowym i posiadania materiałów szkoleniowych dla terrorystów, za co został skazany na 7 lat więzienia. Następnie doszło do ekstradycji radykalnego duchownego do Stanów Zjednoczonych, gdzie, w 2015 r., Abu Hamza został uznany winnym popełnienia 11 przestępstw obejmujących terroryzm i porwania. Sąd New York Federal Court skazał „kaznodzieję nienawiści” na dożywocie bez prawa do warunkowego zwolnienia.