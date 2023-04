Od kwietnia 2023 rachunki za wodę idą w górę - to największa od niemal 20 lat podwyżka!

Przeciętny rachunek wzrośnie o 7.5% do kwoty 448 funtów w skali roku

Od kwietnia 2023 rachunki za wodę w Anglii i Walii idą w górę — i to mocno! Będziemy mieli do czynienia z największa od niemal 20 lat podwyżka. O ile więcej gospodarstwa domowe zapłacą za dostęp do bieżącej wody? Jak firmy wodociągowe tłumaczą taki ruch?

Niestety, mamy do czynienia z sytuacją, w której (niemal!) wszystko na Wyspie drożeje, a woda, czy raczej bieżący dostęp do niej, nie będzie wyjątkiem w tej kwestii. Od kwietnia 2023 rachunki za wodę dla gospodarstw domowych w Anglii i Walii wzrosną o 7.5%. O ile konkretnie zapłacimy więcej za korzystanie z naszych kranów i toalet? Wszystko będzie zależało od konkretnego przypadku, ale jak podaje organ branżowy Water UK, rachunek dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Anglii i Walii wyniesie 448 funtów w skali roku. W porównaniu z 2022 roku będzie on zatem wyższy o 31 funtów.







Czy to dużo, czy to mało, ocenę tego pozostawiamy naszym czytelnikom, ale na pewno warto spojrzeć na tę podwyżkę w szerszym kontekście? Ceny w zasadzie wszystkiego idą w górę i takie z pozoru niewielkie podwyżki rachunku w skali roku jednak do siebie się dodają i ostatecznie wychodzi z tego wszystkiego całkiem ładna sumka...

W jaki sposób uzasadniono tę podwyżkę? Otóż firmy wodociągowe na Wyspie tłumaczą tę podwyżkę wyższymi kosztami energii z powodu wojny Rosji z Ukrainą.

Ile będzie kosztowało korzystanie z wody w 2023 roku?

Water UK zaznacza, iż wzrost kosztów korzystania z wody bieżącej dla większości konsumentów będzie niższy, niż wynosi stopa inflacji określana w UK za pomocą indeksu CPI. Rzecz jasna ta podwyżka najmocniej odbije się na gospodarstwach domowych, które już mają problemy z terminowym regulowaniem rachunków, co dotyka obecnie co piątą rodzinę w UK.

Co więcej, jak utrzymuje Water UK, wysokość rachunków realnie pozostaje niższa, niż dziesięć lat temu. Wzrost opłat za wodę odzwierciedla jedynie rosnące ceny energii, przy czym firmy wodociągowe zużywają około 2% całości energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC.

Podwyżki dotkną gospodarstwa domowe w Anglii i Walii

Przedsiębiorstwa wodociągowe na Wyspie „są w pełni świadome wpływu podwyżek cen na klientów o niższych dochodach i wrażliwych”, jak czytamy w oficjalnej komunikacji Water UK. „Firmy [wodociągowe] zwiększyły ostatnio poziom oferowanego wsparcia o ponad 200 milionów funtów, co pomoże setkom tysięcy kolejnych gospodarstw domowych” – napisano. Już ponad milion gospodarstw domowych w Anglii i Walii otrzymuje pomoc w opłaceniu rachunków za wodę, a teraz liczba ta ma wzrosnąć do 1,2 miliona.

Dyrektor ds. polityki Water UK, Stuart Colville, powiedział, że średni wzrost rachunków ma wynieść około 60 pensów tygodniowo. „Jednak wiemy, że jakikolwiek wzrost jest niepożądany, szczególnie w tej chwili” – zaznaczał, jak cytujemy za BBC. „Każdy, kto ma obawy [w związku z tą podwyżką], powinien skontaktować się z przedsiębiorstwem, które zaopatruje go w wodę lub udać się na stronę supportontap.org w celu uzyskania porady. Warto pamiętać, że firmy wodociągowe nigdy nikogo nie odcinają od wody ani nie zmuszają do korzystania z licznika przedpłat” - uzupełnia Colville.

Przeciętny rachunek wzrośnie o 7.5% do kwoty 448 funtów w skali roku

Jednocześnie, według Consumer Council for Water (CCW) organu publicznego, który reprezentuje odbiorców wody i ścieków w Anglii i Walii i jest finansowany przez Department for Environment, Food & Rural Affairs, pomoc ze strony firm wodociągowych jest bardzo niedoskonała. Wiele gospodarstw domowych, które po podwyżce będą miały problemy z opłacaniem rachunków, „prześlizguje się przez sieć” z powodu „loterii kodów pocztowych”, wynikających regionalnych różnic. Niektóre gospodarstwa domowe mogą zostać dotknięte przez podwyżki znacznie powyżej podanej powyżej średniej.

„Woda jest niezbędna dla nas wszystkich, więc nikt nie powinien się martwić, czy będzie w stanie opłacić rachunek” - komentowała dyrektor naczelny CCW, Emma Clancy. ​​Wzrost wysokości rachunku za wodę „przyniesie więcej niepewności zmagającym się gospodarstwom domowym w czasie, gdy nie mogą być pewne, że otrzymają pomoc, której potrzebują”. „Pilnie potrzebujemy nowego programu przystępności cenowej wody, który zapewnia spójne wsparcie na podstawie realnych potrzeb ludzi” - apelowała Clancy.

„Pilnie potrzebujemy nowego programu przystępności cenowej wody”

Jess Cook z National Energy Action (NEA) powiedział, że taryfy socjalne są „niezbędne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach”. „Obniżone rachunki za wodę dla tych, którzy mają trudności z terminowym regulowaniem rachunków, mogą pomóc najbardziej wrażliwym konsumentem przed popadnięciem w zadłużenie” - komentowała, cytowana przez BBC.

„Ale obecna loteria kodów pocztowych oznacza, że miejsce zamieszkania wpływa na to, ile płacisz i jakie wsparcie otrzymujesz” - uzupełniała. Działacza NEA podkreślała, iż dostęp do taryfy socjalnej „powinien być bardziej sprawiedliwy, spójny i dostępny dla każdego, kto jej potrzebuje, niezależnie od miejsca zamieszkania”.

