Praca i finanse Rachunki za wodę wzrosną o 156 funtów rocznie

Firmy wodociągowe w Wielkiej Brytanii chcą, aby gospodarstwa domowe sfinansowały inwestycje o wartości 96 miliardów funtów. Oznacza to podwyżkę rachunków za wodę i ścieki o 156 funtów w skali roku.

Przedsiębiorstwa wodociągowe opracowały pięcioletni plan mający na celu zmniejszenie wycieków i zapobieganiu marnotrawstwu wody, pomagając jednocześnie zabezpieczyć przyszłe dostawy. Niejako ceną realizacji takich zamierzeń jest zmiana wysokości rachunków za wodę i ścieki. Aby sfinansować te inwestycje, konieczne jest obciążenie gospodarstw domowych dodatkowymi 156 funtami w skali roku.

Jak czytamy na łamach portalu „The Independent”, modernizacja będzie oznaczała, że średni rachunek wodociągowy w Anglii ma być wyższy o 7 funtów miesięcznie do 2025 roku. w porównaniu z cenami z 2023. Z kolei do 2030 roku kwota ta wzrośnie do 13 funtów miesięcznie, co stanowi równowartość 156 funtów więcej rocznie.

Przeczytaj też:

Czy Rishi Sunak dotrzyma obietnicy w sprawie rachunków za energię? Breaking News

Rachunki za wodę idą w górę

Rzeczona inwestycja o wartości 96 miliardów funtów ma przełożyć się na zapobieganie 140 000 wycieków ścieków rocznie. Pieniądze te mają zostać wykorzystanie w drugiej połowie dekady. Dodajmy również, że branża wodociągowa zwiększy nakłady inwestycyjne w tym celu aż dwukrotnie.

Decyzja o podniesieniu cen może spotkać się z ostrą reakcją ze strony konsumentów. Gospodarstwa domowe w UK zmagają się z presją związaną z kosztami życia i wysokim poziomem inflacji.

Przeczytaj też:

Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage Breaking News

O ile więcej zapłacimy?

David Henderson, dyrektor naczelny Water UK, powiedział, że przyznaje, że zwiększone rachunki „nigdy nie są mile widziane”. Nalegał, aby organ regulacyjny Ofwat podpisał się pod tymi propozycjami, aby móc zaczęto realizować te plany „tak szybko, jak to możliwe”.

Ofwat bardzo skrupulatnie przeanalizuje plany Water UK, aby upewnić się, że podwyżka rachunków w okresie pięciu lat jest „uzasadniona”. Minister środowiska Therese Coffey zaznaczyła, iż konieczne jest wprowadzenie „znacznych ulepszeń” w infrastrukturze. Polityczka wezwała przedsiębiorstwa wodociągowe do „zwiększenia wydajności i wprowadzenia trwałych zmian”.

Minister Coffey stwierdziła, że „bardzo jasno” wyraziła się w rozmowie z Ofwat, że „klienci nie powinni płacić wysokiej ceny za słabą wydajność”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Jak oceniamy brytyjski system edukacji w porównaniu z polskim? [sonda]

Zmiany finansowe, które wchodzą we wrześniu

W Londynie zniszczono 25 proc. nowych kamer ULEZ. Sadiq Khan ugnie się pod presją londyńczyków?