Rachunki za wodę i ścieki idą w górę - o ile wzrosną opłaty 2022 roku?

Przeciętne rachunki za zużycie wody w UK w roku 2022 wzrosną o zaledwie 7 funtów. W skali całego roku gospodarstwa domowe na Wyspach zapłacą średnio w sumie 419 funtów.

W tym roku koszty rachunków za wodę i ścieki pójdą w górę o 7 funtów w skali całego roku. W sumie, w 2022 roku zapłacimy średnio 419 funtów z tego tytułu. Około 200 funtów średniego rachunku przeznacza się na opłacenie wody bieżącej, a pozostałe 219 funtów idzie na koszty kanalizacji. Będzie to podwyżka na poziomie o 1,7% w Anglii i Walii, jak informuje Water UK. To wartość średnia, natomiast w niektórych domach wzrost może sięgnąć nawet 10% - tak będzie między innymi w hrabstwie Essex.

Podwyżka wydaje się dość niewielka, szczególnie jeśli porównać ją z rachunkami za prąd i gaz, ale według Water UK już teraz około 1,1 miliona ludzi potrzebuje pomocy w opłaceniu tych rachunków. Do 2025 roku liczba ta wzrośnie do co najmniej 1,4 miliona.

O ile zdrożeje woda i ścieki w 2022?

"Klienci nadal będą płacić niewiele ponad 1 funta dziennie za usługi wodociągowe i kanalizacyjne, pomagając bezpośrednio sfinansować znaczne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury (...)" - komentowała dyrektor naczelna Water UK, Christine McGourty. "Mamy jednak świadomość, że dla wielu jest to trudny czas i nikt nie powinien martwić się o podstawowe rzeczy w gospodarstwie domowym. Dostępna jest szeroka gama wsparcia dla potrzebujących i zachęcam każdego, kto jest zaniepokojony podwyżkami, aby skontaktował się ze swoją firmą wodociągową".

Wzrost rachunków za wodę i ścieki o 1,7% jest poniżej poziomu inflacji, która obecnie wynosi 5.4%, ale pojawia się niejako w towarzystwie innych podwyżek, które są już bardziej bolesne...

Podwyżki będą - na szczęście! - dość niskie

